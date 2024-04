Air France – KLM et perte 2023

Partages

Le groupe franco-néerlandais Air France – KLM a annoncé une perte de 256 millions d’euros pour le quatrième trimestre 2023. Un an plus tôt le groupe enregistrait un bénéfice de 496 millions d’euros.

Le groupe, qui comprend Air France, KLM ainsi que la filiale Transavia, a indiqué que la situation géopolitique au Moyen-Orient était en bonne partie responsable de cette perte au quatrième trimestre 2023. Il est à noter que la baisse du pétrole sur la période a compensé en partie la perte.

Publicités

Ebitda a chuté de 24%. Il est à 601 millions d’euros contre 786 millions d’euros un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de presque 4% passant de 7.13 millions d’euros au quatrième trimestre 2022 à 7.41 millions d’euros. A taux de change constant les revenus ont augmenté de 6.7% pour la période.

En termes de passager, sur le quatrième trimestre Air France – KLM a transporté 22.3 millions de passagers, c’est une hausse de 6.4% par rapport a la même période un an plus tôt.

Les capacités ont augmenté de 6% quand le trafic a lui augmenté de 5.3%. De son coté le coefficient de remplissage a perdu 0.6 point pour atteindre 85.3% en comparaison de la même période un an plus tôt.

Air France – KLM a annoncé une perte pour le quatrième trimestre 2023 et, au moment où nous rédigeons cet article, l’action Air France – KLM est à son plus bas depuis 1995 à 9.18 euros. Le climat géopolitique inquiète et les évolutions dans d’autres majors, comme Lufthansa, font craindre un climat social compliqué pour les prochains mois.