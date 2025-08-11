Air France, panne électrique en vol

Partages

Le vendredi 8 août 2025, un incident technique a semé l’inquiétude à bord du vol Air France AF460 reliant Paris-Charles de Gaulle à São Paulo. L’Airbus Air France A350-900, immatriculé F-HTYC, a été confronté à une panne électrique alors qu’il survolait l’ouest des îles Canaries, obligeant l’équipage à déclarer un signal de détresse « Mayday » et à dérouter l’appareil vers la base aérienne de Lajes, sur l’île de Terceira dans l’archipel portugais des Açores.

Un incident en plein vol

L’avion, qui avait décollé de Paris à 10h37, a rencontré un problème électrique sérieux accompagné d’une “odeur inhabituelle de chauffe” dans la cabine, selon les premiers rapports. Cette situation, détectée en plein vol au-dessus de l’Atlantique, a conduit l’équipage à prendre des mesures immédiates pour garantir la sécurité des passagers. Après avoir envisagé un atterrissage à l’aéroport de Santa Maria, la décision a été prise de rediriger l’appareil vers la base militaire de Lajes, mieux équipée pour accueillir un avion gros-porteur. L’Airbus A350 s’est posé sans encombre à 14h44 heure locale (17h44 heure de La Réunion), permettant à tous les passagers de débarquer en toute sécurité.Air France a qualifié cette manœuvre d’“application du principe de précaution”, soulignant que la sécurité des clients et des vols reste une priorité absolue. Aucun blessé n’a été signalé, mais l’incident a provoqué une perturbation notable du voyage des passagers.

Une prise en charge rapide

Pour minimiser l’impact de cet incident, Air France a promptement organisé la suite du voyage. Un Boeing 777-200ER, immatriculé F-GSPZ, a été affrété depuis Paris avec une nouvelle équipe et du personnel francophone et lusophone pour assurer la prise en charge des passagers. Cet avion de remplacement a décollé de Terceira à 21h55 heure locale, permettant aux voyageurs d’atteindre São Paulo dans la matinée du samedi 9 août. En raison de ce déroutement, le vol retour AF459, prévu le vendredi soir depuis São Paulo vers Paris, a toutefois dû être annulé.La compagnie aérienne a présenté ses excuses aux passagers affectés, réaffirmant son engagement envers la sécurité. “La sécurité des clients et des vols reste une priorité absolue”, a déclaré un porte-parole d’Air France.

Une panne qui rappelle un précédent récent chez Air France

Cet événement n’est pas isolé. Moins de deux mois auparavant, le 16 juin 2025, le même vol AF460, opéré cette fois par un Boeing 777-300, avait déjà dû rebrousser chemin vers Bordeaux-Mérignac après la détection d’une odeur de brûlé en cabine. Ce précédent, combiné à d’autres incidents techniques signalés sur des vols Air France au cours des derniers mois (comme des déroutements vers Shanghai, Toronto, Mexico ou encore Stockholm), soulève des questions sur la fiabilité des systèmes techniques et les procédures de maintenance.

Contexte et enjeux pour la sécurité aérienne

Cet panne électrique chez Air France intervient dans un contexte où l’aviation civile est sous haute surveillance, notamment après des accidents récents, comme le crash d’un Boeing 737-800 de Jeju Air en Corée du Sud en décembre 2024, qui a coûté la vie à 179 personnes. Bien que l’incident du vol AF460 n’ait entraîné aucune perte humaine, il met en lumière l’importance des protocoles de sécurité et de la réactivité des équipages face à des situations critiques. Les enquêtes en cours, menées notamment par le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA), devraient permettre de clarifier les causes de cette panne électrique et d’évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour prévenir de tels événements à l’avenir.

L’incident du vol Air France AF460, bien qu’impressionnant, a été géré avec professionnalisme par l’équipage et les équipes au sol, évitant tout drame. Cet événement rappelle toutefois la complexité des opérations aériennes et l’importance d’une vigilance constante. Alors que les passagers ont pu poursuivre leur voyage avec un retard significatif, cet épisode pourrait alimenter les débats sur la sécurité et la maintenance des flottes aériennes, dans un secteur où la confiance des voyageurs est essentielle.