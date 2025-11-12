15 novembre 2025
Résultats Air France – KLM été 2025

Ben Smith a mis en avant le renouvellement de la flotte Air France – KLM avec des avions plus économes en carburant…

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 12 novembre 2025

Le groupe Air France – KLM a publié ses résultats pour le 3eme trimestre 2025. Le chiffre d’affaires est en hausse, la marge opérationnelle est stable mais le bénéfice net est en recul de 7%

Le chiffres d’affaires est en augmentation de 2.6% pour atteindre 9.2 milliards d’euros au 3eme trimestre 2025. En ce qui concerne le résultat opérationnel il s’établit à 1.203 milliards d’euros. C’est une petite amélioration de 23 millions d’euros par rapport a la même période en 2024. Si la marge reste stable à 13.1% le bénéfice net est en fort recul. Il s’établit à 768 millions d’euros en baisse de 7%.

Les résultats du troisième trimestre 2025 le groupe Air France – KLM montre que le groupe a transporté 29.2 millions de passagers. C’est une hausse de 4.7% sur un an mais, les capacités ont augmenté de 5.1%. Il en résulte une légère baisse du taux de remplissage qui se situe à 88.8% contre 89.3% un an plus tôt.

Sur la période la recette unitaire de l’activité cargo a baissé de plus de 5% quand celle de la filiale Transavia a chuté de presque 3%.

Ben Smith a mis en avant le renouvellement de la flotte Air France – KLM avec des avions plus économes en carburant et plus silencieux. Il a également mis en avant le déploiement du Wifi haut débit de Starlink au sein des appareils Air France. 30% des appareils du groupe devrait être équipés d’ici la fin de l’année 2025.

