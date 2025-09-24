Air France, montée en gamme et saison hiver 2025 – 2026

La compagnie aérienne Air France met en avant ses performances durant la saison estivale et dévoile les futures améliorations et destinations pour la saison hiver 2025 – 2026.

Selon le vice-président senior France d’Air France-KLM, Henri Hourcade, la compagnie aérienne a transporté environ 140 000 passagers cet été avec 900 vols par jour en moyenne.

Henri Hourcade a indiqué :

Air France-KLM sort effectivement d’un été fort et dynamique, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et dans une Asie en plein essor.

Air France proposera cette hiver 2025 – 2026 de nouvelles destinations comme Phuket en Thaïlande qui sera disponible 3 fois par semaine. La compagnie aérienne française reliera aussi Punta Cana, en République dominicaine, à partir du 13 janvier 2026, avec trois vols hebdomadaires.

Air France et le haut de gamme

Air France poursuit sa montée en gamme initiée il y a déjà plusieurs années. Que ce soit la nouvelle suite La Première ou encore le Wifi, Air France se modernise. Henri Hourcade a indiqué à ce sujet :

Nous continuons d’investir massivement dans l’amélioration de notre service. Cette année, nous avons inauguré nos nouvelles suites La Première sur des lignes phares comme New York et Singapour, suivies de Los Angeles ce week-end, Miami d’ici la fin de l’année et Tokyo en début d’année prochaine. La dernière amélioration est également un sur matelas exclusif Sofitel MyBed, lancé pour la première fois sur les vols de New York et déployé dans toute l’Asie cet automne, offrant un confort de niveau hôtelier dans le ciel

Air France a relooké sa cabine sur les Embraer et y a également ajouté le wifi via la solution proposé par Elon Musk. On retrouve ce system également sur des Airbus A220-300 et des A350-900.

Air France poursuit également sa transition écologique en investissant dans le SAF. A ce sujet Henri Hourcade a indiqué :