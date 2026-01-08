La compagnie aérienne Air France recrute des PNC, hôtesse de l’air et steward, en contrat d’alternance en 2026. Le dépôt des candidatures est annoncé pour le 13 janvier 2026.

Selon les informations en notre possession les postulants devront impérativement être titulaire du CCA. Ce dernier est une licence de vol qui répond aux exigences de l’EASA. Air France recrute donc des PNC alternants avec le CCA pour 2026 mais il y a d’autres prérequis pour pouvoir postuler.

Publicités

Comme a chaque fois qu’Air France recrute des PNC, l’offre ne sera en ligne que peu de temps. Il est donc nécessaire d’avoir déjà tout préparer pour être prêt au moment venu.

Parmi les éléments demandés il y aura (liste non exhaustive) :

Avoir au minimum 18 le 13 janvier 2026

Être en possession d’un passeport européen en cours de validité

Avoir un Bac

Être titulaire du CCA et d’une visite médicale en cours de validité

Avoir un niveau d’anglais B2 ou plus.

…

Pour ceux qui n’ont pas de certificat d’anglais vous pouvez contacter notre partenaire via ce LIEN.

Afin d’être prêt pour le jour J il est préférable d’avoir à disposition un CV à jour, une lettre de motivation ainsi que les éléments comme le CCA, la visite médicale et autres au format PDF prêt à être envoyé.

Air France recrute 160 PNC alternants pour la campagne 2026. Les places vont, comme a chaque fois, être bien inférieures à la demande et l’annonce risque fort de ne pas rester en ligne très longtemps…

Soyez prêt et bonne chance à toutes et tous…