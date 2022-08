Air France recrute ses alternants 2022

Partages

Air France recrute ses alternants pour la saison 2022 – 2023. La forte reprise du transport aérien après le Covid entraine une forte demande de personnel pour les compagnies aériennes.

Description de la mission

Dotés d’un excellent relationnel, démontrant une bonne capacité d’écoute et un très bon esprit d’équipe, les hôtesses et stewards d’Air France sont les principaux ambassadeurs de la Compagnie auprès des clients et réalisent les activités principales suivantes :

– Veiller à la sécurité des passagers en respectant les règles en vigueur.

– Assurer le service au client dans le respect des objectifs de qualité et d’excellence d’Air France.

– Personnaliser la relation client afin de contribuer à sa satisfaction.

Affecté sur les bases parisiennes : Roissy Charles de Gaulle et Orly, le PNC alternant effectue sa mission sur le réseau Court, Moyen ou Long Courrier d’Air France selon les besoins de l’Entreprise.

Par ailleurs, la succession de périodes de travail et de repos peuvent conduire à travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés ce qui requiert une excellente condition physique.

La ponctualité et la disponibilité sont également de rigueur tout au long de la mission.

Le port de l’uniforme est requis.

Le type de contrat est un contrat d’alternance.

Le dispositif alterne des périodes de vol en équipage et des formations dispensées au CFA des Métiers de l’Aérien.

Les stages de formation pour l’obtention du CCA (Cabin Crew Attestation) pourront débuter entre octobre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Pour les titulaires du CCA les premiers contrats débuteront en octobre 2022.

Profil recherché

Vous avez un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous répondez aux critères suivants :

– Avoir 18 ans révolus au 1er septembre 2022

– Avoir au minimum le baccalauréat ou une attestation de reconnaissance de niveau d’études IV (pour tout renseignement concernant cette attestation contacter le CIEP)

– Être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne.

– Pratiquer couramment l’anglais et être détenteur d’une certification en anglais d’un niveau B1 minimum datant de moins de 24 mois (original exigé) :

Certificat LILATE (LINGUEO)

LTE (LanguageCert Test of English)

LINGUASKILL (General English ou Business English)

Ou être titulaire d’une équivalence du niveau B1 datant de moins de 24 mois, selon le Common European Framework :

TOEFL IBT score minimum 42

IELTS score minimum de 5

CAMBRIDGE English Qualifications score minimum 140

TOEIC score minimum 550, passé dans un centre d’examen officiel (diplôme avec photo)

Autres langues appréciées.

Seuls les profils suivants peuvent candidater :

– vous êtes détenteur d’un CCA et vous n’avez jamais exercé la fonction de PNC réglementaire (si vous avez été PCB, cette offre vous est accessible). Si vous avez plus de 26 ans, vous devez être inscrit au Pôle Emploi avec un identifiant actif.

– vous n’êtes pas détenteur d’un CCA et vous êtes obligatoirement inscrit en tant que demandeur d’emploi (vous bénéficiez d’un identifiant actif)

Pièces impératives à déposer dans votre profil individuel sur le site Air France https://recrutement.airfrance.com

Pour TOUS les candidats :

– Votre CV indiquant impérativement votre disponibilité pour débuter une formation en cas de réussite

– Votre Attestation de niveau d’anglais

– Une Copie de votre passeport en cours de validité

– Un justificatif attestant de votre Baccalauréat ou équivalent

+ pour les candidats titulaires du CCA :

– votre CCA

– votre attestation d’aptitude physique et mentale sera nécessaire avant toute intégration

+ pour les candidats non titulaires du CCA :

– Certificat de 50 mètres – natation, effectué en moins d’1 minute 30 auprès d’un maître-nageur (avec le temps réalisé)

NB : Les candidatures éventuelles pour les titulaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé ne pourront être retenues que sur accord médical pour l’exercice de la fonction dans le cadre de la législation.

Le Dispositif de sélection est composé de 2 étapes éliminatoires :

– des tests

– un entretien individuel qui pourra être en partie réalisé en anglais.

Type de contrat

Alternance et apprentissage

Durée du contrat (mois) :

12 MOIS

Date de prise de poste souhaitée

01/10/2022

Temps partiel possible

Non

Type d’horaires

Décalé

Profil candidat

Niveau d’études min. requis

Bac

Niveau d’expérience min. requis

Sans objet

Langue

Anglais (3 – Confirmé)

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Val d’Oise (95)

Site

45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Air France recrute des alternants 2022 mais il y a fort a parier que d’autres recrutements seront mis en place dans les prochains mois pour des hôtesses de l’air et stewards avec de l’expérience. La reprise est là et c’est tant mieux !