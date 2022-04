Cabin Crew Academy, école hôtesse de l’air

Partages

Pour devenir hôtesse de l’air au sein d’une compagnie aérienne européenne vous devez être titulaire d’un CCA (Cabin Crew Attestation). Cabin Crew Academy est une école hôtesse de l’air et steward qui vous permettra d’obtenir ce diplôme européen.

Notre école est situé sur l’aéroport de Dinard en Bretagne. Elle est intégrée au sein d’un complexe aéronautique (salle de cours, simulateurs de vol…). De plus, l’école Cabin Crew Academy est aussi présente à Paris et Toulouse et bientôt dans plusieurs grandes villes françaises.

Fabrice Paolillo et Marie-Christine Goussé sont tous deux professionnels de l’aérien et de la formation. Ils se sont réunis pour proposer une formation CCA de qualité à un prix abordable. Fabrice a été directeur PNC dans plusieurs compagnies aériennes dont Air Austral et également responsable du recrutement PNC dans de nombreuses compagnies aériennes. Marie-Christine a un solide bagage avec plusieurs années comme formatrice après une carrière chez Air Inter puis Air France. Vous pouvez en lire plus ICI. Ils dispensent également des formations pour se préparer aux sélections des compagnies aériennes et améliorer son niveau d’anglais.

Cabin Crew Academy, notre école hôtesse de l’air et steward, propose la formation CCA au tarif de 1990 euros tout compris. Vous n’aurez pas à ajouter les frais d’examen. Ils représentent environ 350 euros de plus par rapport au tarif généralement annoncé. De plus, l’école Cabin Crew Academy vous offre entièrement une deuxième session de formation CCA si vous échouez à l’examen à la première présentation (voir les conditions générales de vente sur notre site internet) !

Évidemment, comme toutes les écoles hôtesse de l’air et steward, nous disposons de l’ensemble des agréments et autorisations européennes pour dispenser cette formation et vous permettre d’obtenir votre CCA.

Notre slogan : » Devenir hôtesse de l’air n’a jamais été aussi simple ! «

