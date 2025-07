Transavia, ses destinations pour l’hiver 2025 – 2026

Partages

La compagnie aérienne low-cost Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, a ouvert les réservations pour son programme hiver 2025-2026 (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026) et annonce une expansion ambitieuse avec 18 nouvelles lignes internationales au départ de six aéroports français. Avec une augmentation de plus de 20 % de son offre de sièges par rapport à l’hiver précédent, Transavia mise sur des destinations ensoleillées et des métropoles européennes pour séduire les voyageurs en quête d’évasion hivernale. Voici un tour d’horizon des nouveautés, des tarifs attractifs et de la stratégie régionale de la compagnie.

Transavia, des destinations ensoleillées pour l’hiver 2025 – 2026

Transavia met le cap sur des destinations « soleil en hiver » pour répondre à la demande croissante de voyages vers des climats cléments. Parmi les nouveautés phares :

Cap-Vert : L’archipel, prisé pour ses plages paradisiaques et son ambiance festive, devient plus accessible avec des vols vers Boa Vista, Praia et Sal au départ de Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. Les vols hebdomadaires (lundi, vendredi ou dimanche selon les villes) débutent dès le 26 octobre 2025, avec des tarifs à partir de 120 € l’aller simple pour Boa Vista et Praia, et 125 € pour Sal.

Arabie Saoudite : Après le succès de sa liaison vers Djeddah, Transavia renforce sa présence avec une nouvelle desserte vers Médine, la deuxième ville sainte du pays, au départ de Paris-Orly (2 vols par semaine, mercredis et samedis, dès 129 €), Lyon, Marseille et Toulouse (1 vol par semaine, dès 109 €). Une liaison vers Djeddah est également proposée depuis Marseille (1 vol par semaine, jeudi, dès 129 €).

Égypte : Les amateurs de plongée et de soleil pourront s’envoler vers Hurghada, sur les bords de la mer Rouge, au départ de Bordeaux (1 vol par semaine, vendredi, dès 49 €) et Toulouse (1 vol par semaine, dès le 1er novembre 2025).

Israël : Tel Aviv, ville vibrante et riche en culture, sera accessible depuis Marseille et Bordeaux avec 2 vols par semaine (mardis et dimanches, dès 79 € l’aller simple).

Turquie : Transavia étoffe son offre vers Istanbul en ajoutant des vols vers l’aéroport de Sabiha Gökçen, en complément de l’aéroport international d’Istanbul. Ces vols quotidiens, au départ de Paris-Orly, démarrent le 26 octobre 2025 à partir de 73 € l’aller simple.

Prolongation de lignes européennes pour city-breaks et voyages d’affaires

En plus des destinations ensoleillées pour l’hiver 2025 – 2026, Transavia prolonge certaines liaisons européennes pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et des amateurs de courts séjours urbains :

Amsterdam : 6 vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche) depuis Paris-Orly, dès 41 € l’aller simple.

Munich : 4 vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi, dimanche) depuis Paris-Orly, dès 41 €.

Sofia : 3 vols par semaine (lundi, jeudi, dimanche) depuis Paris-Orly, dès 44 €.

Bari : 4 vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi, dimanche) depuis Paris-Orly, dès 43 €.

Ces prolongations visent à « désaisonnaliser » l’activité de la compagnie en offrant des escapades accessibles toute l’année, que ce soit pour des city-breaks ou des voyages professionnels.

Un ancrage régional renforcé

Transavia poursuit son développement en régions, avec un maillage renforcé au départ des aéroports de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes et Marseille, en complément de sa base historique de Paris-Orly. Cette stratégie permet aux voyageurs hors des grands hubs parisiens d’accéder directement à des destinations internationales à des prix compétitifs.

Toulouse-Blagnac se distingue avec cinq nouvelles destinations, dont le Cap-Vert, l’Arabie Saoudite, et Hurghada, soutenues par un avion basé sur place.

Bordeaux propose des vols vers le Cap-Vert, Tel Aviv, Hurghada, et Gran Canaria (1 vol par semaine, dès le 20 décembre 2025).

Marseille et Nantes enrichissent leur offre avec des liaisons vers le Cap-Vert, Tel Aviv, et Hurghada, tandis que Lyon dessert également Médine et Praia.

Nicolas Hénin, directeur général adjoint Commercial et Marketing de Transavia France, a indiqué :

Ces ouvertures de lignes répondent à une demande de voyage toujours forte de la part de nos clients désireux de découvrir de nouveaux horizons. Nous avons à cœur de poursuivre notre développement en régions.

Transavia, une stratégie offensive pour l’hiver 2025 – 2026

Avec 168 routes au total pour l’hiver 2025-2026, Transavia affiche une croissance ambitieuse. La compagnie prévoit de transporter entre 16 et 17 millions de passagers en 2025, après une année 2024 marquée par une hausse de 16,4 % de son chiffre d’affaires. Cette expansion s’appuie sur une flotte modernisée et des tarifs compétitifs, avec des prix d’appel dès 41 € pour les destinations européennes et 49 € pour des destinations plus lointaines comme Hurghada.

