Recrutement de 100 PNC à Montpellier

La compagnie aérienne lowcost irlandaise Ryanair va organiser une session de recrutement à Montpellier le 8 aout 2023.

Lors de cette journée de recrutement les postulants pourront découvrir le vaste réseau de la compagnie aérienne qui compte plus de 230 destinations. Les conditions de travail seront également abordées avec les plannings (5 jours ON / 3 jours OFF), la rémunération ainsi que les différents avantages comme les GP ou encore les évolutions de carrière au sein du groupe.

Darrell Hughes, Directeur des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer une importante campagne de recrutement pour 100 hôtesses de l’air et stewards, et nous invitons les personnes intéressées à venir à notre événement de recrutement qui aura lieu à Montpellier le mardi 8 août pour rencontrer l’équipe et en savoir plus sur ces postes passionnants. En tant que première compagnie aérienne d’Europe, ces postes de personnel de cabine Ryanair offrent aux candidats la possibilité de décrocher les meilleurs emplois de personnel de cabine dans le secteur de l’aviation, où le travail assidu est récompensé par des promotions rapides. Notre personnel de cabine bénéficie d’un système de rotation « 5 jours de travail, 3 jours de repos » – équivalent à un jour férié par semaine -, de conditions de rémunération fantastiques, d’opportunités de développement de carrière exceptionnelles et d’une formation de premier ordre. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux membres du personnel de cabine à bord avant l’hiver 2023 et l’été 2024, alors que Ryanair continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d’ici 2034. Darrell Hughes

Pour plus d’informations consultez le site internet careers.ryanair.com .