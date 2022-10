Recrutements PNC en France

Partages

La compagnie aérienne low-cost Ryanair organise des recrutements de PNC en France dans les prochaines semaines.

Ryanair, longtemps décriée pour ses conditions de travail, a signé de nouveaux accords avec le SNPNC afin d’augmenter les salaires et améliorer fortement les conditions de travail.

Pour pouvoir postuler il faut, entres autres :

Avoir un passeport européen

Parler anglais et une autre langue

Être capable de nager 25 mètres

Ryanair travaille dorénavant sur un planning de 5 jours ON et 3 jours OFF.

Vous retrouverez l’ensemble des recrutement PNC pour la France sur le site internet de la compagnie aérienne ICI

Bons vols !