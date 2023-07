Recrutement PNC Paris et Bordeaux

Partages

Ryanair, la compagnie aérienne numéro 1 en Europe, a annoncé aujourd’hui (30 juin) une importante campagne de recrutement de plus de 100 membres d’équipage de cabine pour ses bases de Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais et Toulouse, alors que les clients français continuent d’opter pour les tarifs bas et le service exceptionnel de Ryanair.

Afin de trouver les candidats idéaux pour ces postes passionnants de personnel de cabine, Ryanair organise des évènements de recrutement à Beauvais (5 juillet) et à Bordeaux (12 juillet).

Beauvais, 5Juillet: Hôtel Mercure Beauvais Centre Cathédrale, 60000 Beauvais from 10:30am.

Hôtel Mercure Beauvais Centre Cathédrale, 60000 Beauvais from 10:30am. Bordeaux, 12 Juillet: Grand Hôtel Français, 33000 Bordeaux from 10:30am.

Les participants auront l’occasion de découvrir le quotidien d’un membre d’équipage de cabine au sein de la première compagnie aérienne d’Europe et ce que ce rôle peut leur offrir, notamment le système de Ryanair proposant une rotation de 5 jours de travail et 3 jours de repos, les contrats d’emploi direct, l’excellent système de rémunération, les opportunités d’évolution de carrière rapide et les avantages de voyage à prix réduit qui permettent aux membres d’équipage de voyager sur le réseau Ryanair, leader du secteur, composé de plus de 230 itinéraires.

Pour plus d’informations, visitez careers.ryanair.com.

Darrell Hughes, Directeur des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer une importante campagne de recrutement de plus de 100 membres d’équipage de cabine pour nos bases de Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais et Toulouse, et nous invitons les personnes intéressées à venir à nos évènements de recrutement qui auront lieu à Beauvais le mercredi 5 juillet et à Bordeaux le mercredi 12 juillet pour rencontrer l’équipe et en savoir plus sur ces postes passionnants. En tant que première compagnie aérienne d’Europe, ces postes passionnants de personnel de cabine chez Ryanair offrent aux candidats la possibilité de décrocher les meilleurs emplois de la profession dans le secteur de l’aviation, où le travail assidu est récompensé par des promotions rapides. Notre personnel de cabine bénéficie d’un système de rotation « 5 jours de travail, 3 jours de repos » – équivalent à un jour férié par semaine -, de conditions de rémunération fantastiques, d’opportunités de développement de carrière exceptionnelles et d’une formation de premier ordre. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux membres du personnel de cabine à bord avant l’hiver 2023 et l’été 2024, alors que Ryanair continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d’ici 2034. Darrell Hughes