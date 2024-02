Partages

La compagnie aérienne Air France recrute des PNC alternants avec CCA.

Intitulé du poste

Personnel Navigant Commercial en Alternance avec CCA H/F

Métier

Personnel Navigant – Personnel Navigant Commercial

Catégorie socio-professionnelle

Alternant

Présentation du contexte

Préparer le Certificat de Qualification Professionnelle PNC avec Air France acteur majeur du transport aérien mondial et le CFA des Métiers de l’Aérien (AFMAé)

Description de la mission

Les PNC sont les ambassadeurs de la Compagnie auprès des clients. Ils véhiculent l’image de notre Compagnie grâce à une présentation exemplaire et soignée ainsi qu’un comportement irréprochable.

Veiller à la Sécurité des passagers et personnaliser la relation client pour contribuer à sa satisfaction et fidélisation sont les incontournables de ce métier.

Affecté sur les bases parisiennes, Roissy Charles de Gaulle ou Orly, le PNC alternant effectue sa mission sur le réseau Moyen ou Long Courrier en fonction des besoins.

La succession de périodes de travail et de repos peut conduire à travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés ce qui requiert une excellente condition physique. La ponctualité et la disponibilité sont également de rigueur tout au long de la mission.

Le port de l’uniforme est requis.

Ce Contrat d’alternance d’un an, incluant périodes de vol et formations

Les premiers contrats débuteront entre septembre 2024 et le 1er trimestre 2025.

NB : les candidatures éventuelles pour les titulaires d’une reconnaissance de travailleurs handicapés ne pourront être retenues que sur accord médical pour l’exercice de la fonction dans le cadre de la législation.

Profil recherché

– Excellent relationnel, esprit d’équipe, rigueur

– Âge minimum : 18 ans révolus à la date d’ouverture de la campagne de sélection, détenteur du Bac ou attestation de reconnaissance de niveau d’études IV pour les détenteurs de diplômes étrangers (pour tout renseignement concernant cette attestation, contacter le CIEP ENIC NARIC)

– Être ressortissant d’un Etat Membre de L’Union Européenne, Suisse ou Grande Bretagne

– Certificat d’Anglais de moins de 2 ans avec, sur le même certificat les mentions, speaking, reading et listening : anglais niveau B2 dans chacune des 3 compétences, certificats acceptés : LILATE, LINGUASKILL (General ou Business English), Bright 5 Star, TOEFL IBT

– Pour les non-francophones, certification de moins de 2 ans : français B2, certificats acceptés : Tests TCF, TEF, TIF, DALF, DFP

– Expérience en relation clientèle et autres langues appréciées

– Détenteurs du CCA sans expérience aéronautique (si vous avez été PCB, cette offre vous est accessible) ou en cours de formation au CCA (En cas de réussite à la sélection, vous devrez être titulaire du CCA théorique et pratique pour intégrer AF).

– Si vous avez plus de 26 ans, vous devrez être inscrit au Pôle Emploi avec un identifiant actif avant d’intégrer l’alternance

Le dépôt du dossier de candidature complet devra être effectué directement sur le site.

Attention ! Seuls les dossiers complets au dépôt de candidature seront étudiés. L’offre sera fermée dès que le nombre requis de candidatures sera atteint (l’offre pourra n’être ouverte que quelques heures). Pièces à déposer :

– Votre CV indiquant votre disponibilité pour débuter une formation

– Votre attestation de niveau d’anglais B2 ou RDV fixé avant le 15 Mars

– Votre attestation de niveau de français B2 pour les ressortissants européens

– Une copie de votre passeport européen ou Suisse ou Grande Bretagne en cours de validité (ou attestation de renouvellement)

– Votre diplôme de Baccalauréat ou équivalence pour les détenteurs de diplômes étrangers

– Votre CCA – obtenu à partir du 1er Oct. 2019 (ou attestation de formation en cours au CCA ou CCA théorique pour ceux en cours de formation pratique)

– Copie de votre visite d’aptitude physique et mentale valide (moins de 2ans)

En cas de réussite à la sélection, votre intégration sera conditionnée par la délivrance d’une copie de votre vaccination fièvre jaune ainsi qu’un extrait de votre casier judiciaire vierge N°3 datant de moins de 3 mois.

Le dispositif de sélection est composé de 2 étapes éliminatoires :

Un test psychotechnique à distance (prévoir 1h)

Un Entretien Vidéo Différé (prévoir 15min)

Les étapes du processus de recrutement se dérouleront de Mars à fin juin 2024.

Durée du contrat (mois) :

12 mois

Type de contrat

Alternance et apprentissage

Date de prise de poste souhaitée

Type d’horaires

Décalé

Profil candidat

Niveau d’études min. requis

Bac obtenu

Niveau d’expérience min. requis

Moins de 3 ans

Langue

Anglais (3 – Intermédiaire / B2)

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Val d’Oise (95)

Site

45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Informations CCA

Titulaire du CCA

Oui

Air France recrute des PNC alternants avec CCA, c’est par ICI