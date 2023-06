Groupe Dubreuil Aero et départs

Partages

Le groupe Dubreuil possède 4 compagnies aérienne au sein de GDA (Groupe Dubreuil Aero) dont les deux plus connues sont French Bee et Air Caraïbes. Groupe Dubreuil Aero va évoluer avec les départs de Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet et l’arrivée de Christine Ourmières-Widener a la direction.

Le 29 juin 2023, dans un communiqué, Jean-Paul Dubreuil, président de GDA, a annoncé vouloir passer la main a son fils Paul-Henri actuellement PDG.

La passation se fera le 1 juillet 2023. Jean-Paul Dubreuil laisse la place après presque 50 ans dans le transport aérien et une carrière bien remplie. La passation de pouvoir entre les deux hommes était prévu depuis longtemps mais la crise Covid a bouleversé l’agenda. Jean-Paul Dubreuil a indiqué :

Il n’était pas question pour moi de transmettre les commandes du pôle Aérien à mon fils en pleine tourmente. Cette situation très difficile que notre famille a traversée sur les 3 dernières années est désormais derrière nous tandis que nous revenons dans le vert avec des performances au niveau de celles de 2019. Le moment est maintenant favorable pour passer le témoin à Paul-Henri – qui prendra la responsabilité du transport Aérien au sein de notre Groupe, en plus de celles qu’il exerce déjà sur nos 6 autres métiers. Jean-Paul Dubreuil

Christine Ourmières-Widener a débuté sa carrière chez Air France dans l’équipe de maintenance du Concorde. Elle a évolué vers des taches commerciales et prend la direction de CityJet en 2010.

Elle partira chez American Express en 2015 avant de revenir dans le secteur aérien en 2017 en tant que DG de Flybe.

Elle a intégré TAP en 2021 en tant que PDG avant d’être remerciée le 6 mars 2023 et va maintenant rejoindre le Groupe Dubreuil Aero dans les semaines à venir.