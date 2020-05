Partages

Le groupe Dubreuil a l’intention de diminuer les couts sociaux de 10% dans ses compagnies aériennes French Bee et Air Caraïbes ainsi que chez Air Caraïbes Atlantique.

Dans un courrier envoyé aux salariés des entreprises le président du conseil de surveillance, Jean-Paul Dubreuil, et le président du directoire du groupe, Pierre-Henri Dubreuil, ont indiqué s’attendre à des pertes importantes pour l’exercice 2020. Avant la crise le résultat pour French Bee, Air Caraïbes et Air Caraïbes Atlantique était attendu légèrement positif pour la période.

Des négociations chez Air Caraïbes et French Bee, ainsi que chez Air Caraïbes Atlantique, ont débuté avec les syndicats. Ces négociations ont pour but de diminuer la masse salariale sans toucher aux CDI. Elle passera par une augmentation de la productivité et la fin de « certains usages ».

En parallèle des négociations chez Air Caraïbes, French Bee et Air Caraïbes Atlantique, le groupe Dubreuil a mis en place des mesures de chômage partiel, reporté ces charges sociales et fait une demande de prêt garanti par l’Etat. La livraison des Airbus A350 a elle été repoussée d’une année.