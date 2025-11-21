La compagnie aérienne French bee a posté une annonce de recrutement sur Linkedin hier, jeudi 20 novembre 2025. French bee recrute des PNC en novembre 2025.

Dans son annonce elle indique etre à la recherche de personne en possession d’un CCA européen valide, d’un niveau d’anglais TOEIC – 4 compétences ≥ 800 / B2 minimum pour chacune, OU Linguaskills – 4 compétences ≥ B2 pour chacune, valable 2 ans et d’une visite médicale à jour.

Publicités

Un passeport et une carte d’identité à jour ainsi qu’une visite médicale Cabin Crew classe 2 sont demandés.

L’annonce ne comporte pas de lien pour postuler mais vous pouvez utiliser la candidature spontanée disponible sur le site de la compagnie aérienne.

LIEN LINKEDIN

French bee est une compagnie aérienne française spécialisée dans le long-courrier lowcost. French bee recrute des PNC qui voleront sur des Airbus A350. La compagnie dispose de 2 Airbus A350-1000 et 4 Airbus A350-900.

La compagnie aérienne dessert Montréal, l’ile de la Réunion, New-York, Los Angeles ou encore Tahiti et Miami, entres autres…

French bee recrute des PNC en 2025 alors foncez et bonne chance à toutes et tous !