Air France et PCB 2026

Chaque année la compagnie aérienne Air France recrute des étudiants pour des postes de Personnel Complémentaire de Bord…

Chaque année la compagnie aérienne Air France recrute des étudiants pour des postes de Personnel Complémentaire de Bord, autrement appelé PCB, pour la saison estivale.

Selon les informations en notre possession à ce jour ce ne sera pas le cas en 2026.

La direction de la compagnie aérienne Air France a annoncé qu’il n’y aura pas de recrutement pour l’été 2026. Le vivier permet à la compagnie Air France de couvrir les besoins pour l’été 2026.

Même s’il y a peu de chance que cela change nous vous tiendrons informé si jamais de nouvelles informations concernant les PCB Air France 2026 devaient arriver.

Nous savons que vous étiez nombreux à attendre l’annonce de ce recrutement, désolé…

