Sélection PCB été 2024 Air France

Partages

La compagnie aérienne Air France lance ses sélections pour les Personnel Complémentaire de Bord ( PCB ) pour la saison été 2024.

En tant que PCB vous aurez en charge les service client mais n’aurez aucune responsabilité concernant la sécurité à bord, pas de check matériel, manipulation des portes et autres taches qui incombent aux hôtesses de l’air et steward ayant le CCA et étant qualifiés sur le type d’avion utilisé.

Publicités

Afin de postuler il vous faudra fournir les éléments suivants :

CV

Copie du passeport

Diplôme BAC

Certificat de scolarité ou carte étudiante en cours de validité

Certificat d’anglais B2 de moins de 24 mois

De plus, vous devez remplir les conditions suivantes :

Avoir à minima 18 ans à l’ouverture de la campagne de recrutement

à l’ouverture de la campagne de recrutement Être titulaire du baccalauréat

Avoir un statut étudiant en cours de validité (2023/2024)

Être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne

Avoir un niveau d’anglais B2 minimum selon le Common European Framework (Lilate, Linguaskill General ou Business, TOEFL IBT, Bright 5 Star), pour tous les certificats à minima 3 des 4 compétences dont SPEAKING impératif. Le certificat doit dater de moins de 24 mois (original exigé) avec la mention speaking/reading/listening. Attention : le test TOEIC n’est plus accepté.

selon le Common European Framework (Lilate, Linguaskill General ou Business, TOEFL IBT, Bright 5 Star), pour tous les certificats à minima 3 des 4 compétences dont SPEAKING impératif. Le certificat doit dater de moins de 24 mois (original exigé) avec la mention speaking/reading/listening. Se conformer aux règles de port de l’uniforme.

La pratique d’une 2nde langue étrangère est appréciée.

Bénéficier d’une première expérience professionnelle dans le domaine du service et de la relation clientèle est un atout.

Pour postuler aux postes de PCB Air France suivez ce LIEN et bonne chance à toutes et tous !