Air France, port de l’uniforme

Une nouvelle règle vient d’arriver dans le port de l’uniforme chez Air France. Cette dernière concerne les stewards et plus particulièrement la coiffure.

Il fut un temps ou les stewards avaient une coupe courte et classique, ce temps est révolu. Maintenant les stewards Air France pourront porter les cheveux longs avec des tresses ou des chignons ! Et pour aller plus loin ils pourront même avoir un carré ou une queue de cheval…

Vous trouverez ci-dessous des captures écran des nouvelles règles du port de l’uniforme chez Air France, n’hésitez pas à répondre à notre sondage !

