Une nouvelle règle vient d’arriver dans le port de l’uniforme chez Air France. Cette dernière concerne les stewards et plus particulièrement la coiffure.
Il fut un temps ou les stewards avaient une coupe courte et classique, ce temps est révolu. Maintenant les stewards Air France pourront porter les cheveux longs avec des tresses ou des chignons ! Et pour aller plus loin ils pourront même avoir un carré ou une queue de cheval…
Vous trouverez ci-dessous des captures écran des nouvelles règles du port de l’uniforme chez Air France, n’hésitez pas à répondre à notre sondage !
4 réflexions sur “Air France, port de l’uniforme”
Le délitement de nos standards de culture….
C’est du n’importe quoi, pourquoi ils ne porteraient pas une jupe tant qu’à faire
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-stewards-peuvent-desormais-porter-des-jupes-dans-les-avions-chez-virgin-atlantic
C’est le lot de tous les héritiers que de ruiner ce qui a été fait par meilleurs qu’eux. AF n’échappe pas à la règle. Les compagnies du Golfe et asiatique ne tombent pas dans le ravin de la médiocrité. Moi non plus.