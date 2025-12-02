Résultats Corsair en 2025

Corsair a dégagé un résultat net de +15,2 M€ (contre 1,1 M€ l’an dernier), un résultat d’exploitation de +26,4 M€ (contre 3 M€ l’an dernier) et un chiffre d’affaires de 712 M€. Cela confirme la pertinence de la transformation engagée par Corsair ces dernières années.

Ces résultats viennent valider la stratégie de transformation menée par la Corsair depuis 2020. Elle repose sur le renouvellement intégral de la flotte qui est désormais composée exclusivement d’appareils de dernière génération.

Résultats Corsair, une performance robuste dans un contexte d’activité réduite

Ces bons chiffres sont d’autant plus significatifs qu’ils interviennent après une réduction de l’activité de 6 % des rotations. Cela est lié, entres autres, à l’arrêt de la ligne Paris-Montréal. De plus, le début d’exercice a été affecté par les tensions sociales aux Antilles. Le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024 a également eu un impact.

Corsair enregistre également une belle amélioration de son coefficient de remplissage. Il progresse de 2,4 points sur l’ensemble de son réseau.

Corsair voit également une amélioration de son prix moyen coupon (PMC). Cela témoigne du succès de sa montée en gamme et de la qualité de ses classes Business et Premium. Cette progression s’appuie également sur la très bonne performance des ventes ancillaires et de l’activité fret.

Soulignons que ces résultats de Corsair reposent sur un bon second semestre et un quatrième trimestre performant.

Une flotte entièrement renouvelée au service de la performance

La flotte Corsair est exclusivement composée de 9 Airbus A330neo, appareils de dernière génération. Ce renouvellement est l’un des piliers de la transformation de la compagnie.

Ces appareils contribuent également à la réduction des émissions de carbone, à une baisse significative de l’empreinte sonore ainsi qu’à la diminution de la consommation de carburant.

Un programme de vol qualitatif et reconnu

Corsair propose au moins un vol quotidien direct tout au long de l’année vers la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Côte d’Ivoire et jusqu’à 2 vols en période de pointe.

Corsair est aujourd’hui la seule compagnie à dispenser des vols directs entre les Antilles, la Réunion et la province.

Le déploiement de l’expérience client comme levier de valeur

Chaque étape du parcours client fait l’objet d’une attention particulière, en cohérence avec la nouvelle stratégie de marque : offrir davantage de services personnalisés et transformer chaque vol en véritable invitation au voyage. Parmi les innovations récentes figurent notamment les services de conciergerie et l’enregistrement des bagages à domicile avec remise de la carte d’embarquement.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair, concernant les résultats 2025 :