Corsair célèbre son 8eme Airbus A330neo

Corsair a célébré le vol inaugural de son huitième Airbus A330neo. Cela constitue une étape clé dans le renouvellement de sa flotte, mené en un temps record.

Corsair a franchi une nouvelle étape ce mercredi 9 octobre 2024 avec le vol inaugural de son huitième Airbus A330neo. L’appareil a relié Paris-Orly à Saint-Denis de la Réunion. Cet événement s’inscrit dans le cadre du renouvellement complet de la flotte Corsair, entrepris en 2020, et qui s’achèvera d’ici fin 2024, en un temps record. Cet accomplissement témoigne de l’engagement indéfectible de la compagnie, qui a su tenir sa feuille de route.

Un investissement record pour s’inscrire comme acteur de la décarbonation du secteur

Ce projet représente un investissement sans précédent pour Corsair. La compagnie aérienne a maintenu sa dynamique de modernisation ainsi que son calendrier initial malgré les contraintes rencontrées, liées à la chaine d’approvisionnement d’Airbus.

En modernisant sa flotte en un temps record, Corsair réaffirme sa volonté de contribuer activement à la transition énergétique du secteur aérien. À fin 2024, Corsair disposera de l’une des flottes les plus modernes au monde, dont l’impact environnemental sera considérablement réduit. L’Airbus A330neo Corsair présente des performances environnementales significativement améliorées. Cet avion c’est une réduction de 60 % de l’empreinte sonore. De plus c’est aussi une diminution de 25 % de la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Une expertise technique au service du renouvellement de flotte

Avant sa mise en ligne sur les destinations du réseau Corsair depuis Paris – Orly, ce huitième appareil, le F-HLUX, a suivi un chantier d’intégration, permettant sa mise aux standards de la compagnie. Il a fait l’objet d’une série d’ajustements techniques, grâce à l’expertise pointue des mécaniciens de la compagnie.

La réception et la mise en ligne de cet appareil, tout comme l’ensemble des chantiers liés au renouvellement de la flotte Corsair ont été une aventure collective. Elle symbolise la collaboration et le savoir-faire de toutes les équipes de la compagnie. Cette synergie a ainsi été mise au service de l’expérience client. Elle permet une amélioration et un ajustement de chaque nouvel appareil en fonction des retours des clients.

Airbus A330 nea, une expérience client enrichie sur tout le réseau Corsair

Doté de 3 classes de voyage d’une capacité de 343 sièges (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 302 sièges en Economy), l’Airbus A330neo de Corsair offre un confort inégalé à ses passagers, avec une cabine parmi les plus silencieuses de sa catégorie. L’ensemble du réseau Corsair bénéficiera, d’ici à la fin de l’année, de ces nouvelles configurations.

Les passagers pourront également profiter d’un accès Wi-Fi. De plus ils auront accès a un système de divertissement dernier cri avec une vaste programmation.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair :

D’ici la fin de l’année, Corsair aura achevé le renouvellement complet de sa flotte, conformément à sa feuille de route. Cette nouvelle étape témoigne d’une très belle aventure collective, qui aura fédéré l’ensemble des équipes Corsair autour de cet exploit.