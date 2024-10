Airbus et mono pilote

Partages

Le constructeur Airbus a indiqué il y a plusieurs semaines vouloir passer au « mono pilote » pour ses avions de ligne. Si cela est techniquement possible il est nécessaire d’obtenir l’approbation de l’EASA et celle des passagers.

La technologie actuelle permet le vol « mono pilote » voir même pas de pilote du tout si l’on en croit le constructeur européen Airbus. Les systèmes sont assez développés pour gérer l’ensemble des paramètres et contraintes d’un vol commercial sans action humaine.

Cependant, plusieurs questions se posent. La première est de savoir si les passagers accepteront de monter à bord d’un avion ou un seul pilote est aux commandes. Il y a encore peu un commandant de bord de la compagnie aérienne Turkish Airlines est décédé en vol. Comment les passagers accepteront ils que, dans ce cas, il n’y a plus de pilote ?

Mono pilote Airbus, la technologie est elle au point ?

La deuxième concerne la confiance dans les systèmes. Airbus souhaite mettre en place le « mono pilote » en arguant que la technologie permet de se passer du deuxième pilote. Rappelons tout de me que, il y a peu, l’Airbus A330 qui reliait Rio à Paris a disparu à cause de problème technologique ! Les sondes pitots ont gelé et l’avion a plongé. De plus, aucun système a bord n’a été en mesure de donner des informations fiables aux 3 pilotes pour comprendre et sauver l’appareil. Technologiquement parlant l’Airbus A330 ne devait pas pouvoir décrocher grâce a son ordinateur de vol, il a cependant décroché et fait des centaines de morts…

Il est aussi intéressant de se rappeler que la technologie a ses failles. Le bug Crowdstrike a paralysé des milliers de vol il y a peu, que se serait il passé si le bug était dans les systèmes embarqués avec un seul pilote pour gérer un avion dont l’ensemble des systèmes devenait inopérant ou, meme pire, prendraient des décisions inappropriées ?

Airbus souhaite mettre en place le « mono pilote » mais rappelons que pour le moment les voitures autonomes ne sont toujours pas fiables et qu’il est bien plus compliqué de faire voler des centaines de tonnes que de faire un créneau !

L’ensemble des associations de pilotes à travers l’Europe sont vent debout contre Airbus et sa proposition. Dans une lettre commune elles ont indiqué :

Les progrès technologiques peuvent améliorer et ont amélioré la sécurité aérienne, mais pour maintenir et améliorer notre niveau actuel de sécurité, la technologie à elle seule ne remplacera jamais le rôle indispensable de deux pilotes dans le poste de pilotage

