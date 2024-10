Incident à bord d’un vol SriLankan Airlines

Partages

SriLankan Airlines a confirmé hier, lundi 14 octobre 2024, un incident sur le vol UL607 et a indiqué que le commandant de bord avait depuis été cloué au sol.

L’avion a décollé sans incident jusqu’à ce que la copilote demande à aller aux toilettes. Les procédures de sécurité standard exigent qu’un membre de l’équipage de cabine, généralement le chef de cabine, entre dans le cockpit pour rester avec le pilote aux commandes.

Alors que le copilote attendait pour entrer dans les toilettes et avant qu’un membre de l’équipage de cabine n’entre dans le cockpit, le commandant de bord a fermé la porte et aurait refusé de la rouvrir.

Des mots ont été échangés via entre le cockpit et l’extérieur, et il aurait fallu des efforts considérables de la part d’un membre d’équipage pour persuader le commandant de bord de mettre fin à l’affrontement.

Après l’atterrissage à Colombo, le copilote a déposé une plainte, qui a maintenant été transmise à l’Autorité de l’aviation civile.

Dans un communiqué la compagnie aérienne a indiqué :

SriLankan Airlines confirme qu’une enquête est actuellement en cours conformément à la réglementation de l’aviation civile concernant l’incident survenu aujourd’hui sur le vol UL 607 de Sydney à Colombo.

La compagnie a indiqué qu’elle coopérait pleinement avec les autorités compétentes et que le capitaine était cloué au sol en attendant les résultats de l’enquête. Elle a également souligné que la sécurité et le respect de toutes les exigences réglementaires restaient sa priorité absolue.

Si cet incident sur le vol de SriLankan Airlines peut paraitre cocasse il met en avant l’importance du CRM au sein d’un équipage…

