La situation Air France – KLM à la bourse en ce début d’année 2025

En ce 28 mars 2025, la situation d’Air France – KLM (AFKLM) en bourse continue de captiver l’attention des investisseurs et des analystes. Le groupe franco-néerlandais, l’un des leaders mondiaux du transport aérien, traverse une période complexe marquée par des performances contrastées, des perspectives optimistes et des défis structurels.

Une performance boursière en dents de scie

Depuis le début de l’année 2025, l’action Air France – KLM a connu des fluctuations significatives, reflétant à la fois les espoirs d’une reprise robuste et les incertitudes pesant sur le secteur aérien. Le 6 mars 2025, le titre a marqué les esprits avec une envolée spectaculaire de 32,95 %, atteignant 12,16 euros. Cette hausse, la plus importante de son histoire boursière depuis la fusion de 2004, a été propulsée par la publication de résultats du quatrième trimestre 2024 supérieurs aux attentes. Avec un résultat d’exploitation de 396 millions d’euros (contre 149 millions anticipés par les analystes), le groupe a démontré une résilience inattendue, portée par une hausse des recettes unitaires et une demande soutenue.

Cependant, cette euphorie a été de courte durée. Après ce pic, le titre a corrigé, perdant environ 5,5 % dès le lendemain, pour s’établir autour de 9,49 euros à la clôture du 24 mars 2025. Cette volatilité n’est pas surprenante pour une valeur aussi sensible aux cycles économiques et aux événements externes, mais elle souligne la prudence des investisseurs face aux perspectives à moyen terme.

Air France et la bourse en 2025, les fondamentaux : des signes d’amélioration

Sur l’ensemble de l’année 2024, Air France – KLM a affiché un chiffre d’affaires en hausse de 4,8 % à 31,5 milliards d’euros, soutenu par une augmentation de la capacité (3,6 %) et un coefficient de remplissage en progression à 87,8%. Cependant, le bénéfice net a chuté à 317 millions d’euros, contre 934 millions en 2023, impacté par des défis opérationnels (notamment les Jeux olympiques de Paris, qui ont coûté 250 millions d’euros) et une hausse des coûts de 3,2 %. Malgré cela, le groupe a maintenu un ratio dette nette/EBITDA stable à 1,7, un indicateur clé pour les marchés, bien que la dette absolue ait grimpé à 7,3 milliards d’euros en raison d’investissements dans une flotte plus durable.

Pour 2025, Air France – KLM mise sur une croissance de la capacité de 4 à 5 %, portée notamment par sa filiale low-cost Transavia, qui a dégagé un bénéfice opérationnel symbolique de 3 millions d’euros en 2024. Le groupe vise également une amélioration de son résultat d’exploitation d’au moins 300 millions d’euros, un objectif ambitieux qui a surpris positivement les analystes.

Air France et la bourse en 2025, les défis à l’horizon

Malgré ces signaux encourageants, plusieurs vents contraires menacent la trajectoire boursière d’AFKLM. En France, la hausse prévue de la taxe sur les billets d’avion pourrait coûter entre 90 et 170 millions d’euros en 2025, tandis que KLM subit une augmentation des redevances aéroportuaires à Amsterdam-Schiphol (65 à 110 millions d’euros). Ces pressions fiscales, combinées à une inflation persistante des coûts (carburant, personnel, maintenance), pourraient éroder les marges.

Par ailleurs, la situation géopolitique reste un facteur d’incertitude. Les tensions au Moyen-Orient ou les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement pourraient faire grimper les prix du kérosène, un poste de dépense critique pour le groupe. Enfin, la concurrence accrue des compagnies low-cost et des transporteurs du Golfe continue de peser sur les recettes unitaires, notamment sur les segments moyen-courrier.

Une valorisation attractive mais risquée

À son niveau actuel, l’action Air France – KLM à la bourse de Paris en 2025 affiche un PER (Price-Earnings Ratio) de 19,37, bien en dessous de la moyenne du secteur aérien (29,75), ce qui pourrait séduire les investisseurs à la recherche d’opportunités sous-évaluées. Cependant, la dette élevée et la volatilité inhérente au secteur incitent à la prudence. Les analystes sont partagés : certains, comme Oddo BHF, saluent les perspectives positives pour 2025, tandis que d’autres, tels que Deutsche Bank (qui a dégradé le titre à « vendre » le 27 mars), pointent les risques liés aux coûts et à la conjoncture.

À l’aube du deuxième trimestre 2025, Air France – KLM se trouve à un tournant. Le groupe a démontré sa capacité à rebondir après des années difficiles, mais sa valorisation boursière reste tributaire de sa gestion des coûts, des décisions réglementaires et de l’évolution du contexte macroéconomique. Pour les investisseurs, le titre offre un potentiel de hausse intéressant, mais assorti d’un risque élevé. Dans cet environnement incertain, une approche prudente et une analyse approfondie des prochains résultats trimestriels, attendus en avril, seront essentielles pour évaluer si le ciel s’éclaircit durablement pour AFKLM.