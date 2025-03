Transavia et le Portugal, une relation en plein essor

Partages

Transavia France, la branche low-cost du groupe Air France-KLM, renforce année après année sa présence au Portugal. C’est un pays qui s’impose comme l’une de ses destinations phares. En mars 2025, cette relation privilégiée entre Transavia et le Portugal atteint de nouveaux sommets, portée par une demande croissante des voyageurs français et une stratégie d’expansion bien rodée. Entre nouvelles lignes, investissements accrus et un focus sur le tourisme abordable, Transavia France fait du Portugal un pilier de son réseau européen.

Le Portugal, un marché clé pour Transavia

Le Portugal figure parmi les destinations les plus prisées de Transavia France, aux côtés de l’Espagne et de la Grèce. Avec ses villes historiques comme Lisbonne et Porto, ses plages ensoleillées de l’Algarve et ses îles pittoresques comme Madère, le pays attire aussi bien les vacanciers que les amateurs de courts séjours urbains. En 2025, Transavia consolide cette position en annonçant une capacité record de 2,5 millions de sièges pour l’été sur un total de 21 routes reliant le Portugal à la France, aux Pays-Bas et à la Belgique.

Publicités

Publicités

Cette popularité n’est pas nouvelle. Dès 2023, les aéroports portugais dominaient le trafic estival de Transavia, avec un taux d’occupation moyen de 90 %. En 2025, la compagnie capitalise sur cet engouement en augmentant ses fréquences et en diversifiant ses dessertes, notamment depuis des bases régionales françaises comme Bordeaux, Nantes et Marseille, en plus de son hub principal à Paris-Orly.

Nouvelles lignes et investissements en 2025

L’année 2025 marque une étape importante avec l’ouverture de nouvelles liaisons vers le Portugal. Parmi les annonces récentes, la ligne Bordeaux-Faro, lancée le 18 avril 2025, propose deux vols hebdomadaires (lundi et vendredi) à partir de 26 euros l’aller simple. Cette connexion renforce l’accès à l’Algarve, une région prisée pour ses plages et son climat doux. Autre nouveauté : la liaison Marseille-Funchal (Madère), opérationnelle dès le 13 juillet avec un vol par semaine (dimanche), qui cible les voyageurs en quête de nature et d’évasion insulaire.

Porto, déjà bien desservi, voit sa connexion avec Paris-Orly grimper jusqu’à sept vols quotidiens en haute saison, confirmant son statut de destination incontournable. Ces ajouts s’inscrivent dans une stratégie d’expansion régionale, Transavia cherchant à capter une clientèle hors des grands hubs parisiens tout en répondant à la concurrence de Ryanair et easyJet.

Transavia au Portugal, pourquoi un tel succès ?

Plusieurs facteurs expliquent l’attrait du Portugal pour Transavia France. D’abord, la proximité géographique : à peine deux heures de vol séparent Paris de Lisbonne ou Porto, rendant ces destinations idéales pour des escapades de week-end. Ensuite, les prix compétitifs de Transavia, souvent inférieurs à 50 euros l’aller simple, séduisent une clientèle jeune et sensible au budget. Enfin, le Portugal offre une diversité d’expériences : culture à Lisbonne, gastronomie et vin à Porto, plages à Faro, ou randonnées à Madère.

La compagnie met aussi en avant son engagement envers le tourisme durable. Avec l’intégration progressive d’Airbus A320neo dans sa flotte, Transavia réduit ses émissions de CO₂ sur ces trajets, un argument qui résonne auprès des voyageurs soucieux de l’environnement.

Défis et concurrence

Malgré ces avancées, Transavia France doit relever des défis. La concurrence avec Ryanair, qui domine le marché low-cost au Portugal, reste féroce. De plus, la hausse des taxes aériennes en France, effective en 2025, pourrait légèrement augmenter les tarifs, bien que Transavia s’efforce de préserver son positionnement abordable. Enfin, les fluctuations saisonnières de la demande exigent une gestion fine des capacités, notamment en dehors des mois d’été.

Une alliance gagnante

En 2025, le Portugal s’affirme comme l’un des trois principaux marchés de Transavia au sein du groupe Air France-KLM, avec une part de marché de 35 % sur les liaisons France-Portugal. Cette dynamique profite autant à la compagnie qu’au tourisme portugais, qui bénéficie d’une accessibilité accrue depuis l’Europe. Pour les voyageurs français, Transavia France reste une porte d’entrée privilégiée vers les charmes lusitaniens, alliant prix bas, flexibilité et un réseau en constante évolution.

Pour découvrir les dernières offres ou réserver un vol, le site officiel de Transavia (transavia.com) regorge de promotions, comme une récente réduction de 30 % sur certains trajets vers le Portugal. Une chose est sûre : entre Transavia France et le Portugal, l’histoire d’amour ne fait que commencer !

Partages