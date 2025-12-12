Cour des compte, la CRPN en danger ?

Dans un rapport publié le mercredi 10 décembre 2025, la Cour des comptes appelle la Caisse de retraite complémentaire des pilotes et navigants (CRPN) à engager des réformes profondes. L’objectif : remédier à l’instabilité financière du régime et corriger des faiblesses dans sa gouvernance. Ce système, jugé « coûteux » et particulièrement avantageux pour ses bénéficiaires, autorise notamment un départ à la retraite dès 55 ans sous certaines conditions.

La CRPN, un équilibre financier précaire malgré des réserves solides

La CRPN gère aujourd’hui 36 000 actifs et 25 000 cotisants. À court terme, ses comptes restent équilibrés grâce à un rendement exceptionnel de ses réserves, qui compense les écarts entre les cotisations versées et les prestations distribuées. Cependant, la Cour alerte sur les risques à plus long terme. L’attractivité du régime entraîne une « vague anticipée de départs à la retraite », qui pourrait épuiser rapidement ces réserves. Face à des chocs économiques ou démographiques imprévus, la pérennité du système serait alors gravement compromise.Les pilotes et le personnel navigant commercial (hôtesses de l’air et stewards) bénéficient d’un accès anticipé à leur retraite complémentaire, complété par une majoration compensant l’absence de pension du régime général jusqu’à l’âge légal. Résultat : les pilotes liquidant leur retraite en moyenne à 62 ans, et les navigants à 58,5 ans, contre 63,4 ans pour l’ensemble des salariés du privé.De plus, les montants des pensions versées par la CRPN surpassent largement ceux de l’Agirc-Arrco, le régime complémentaire général des salariés du privé. Cette disparité s’explique en grande partie par les salaires élevés tout au long de la carrière des navigants.

Des recommandations pour adapter le régime et renforcer la gouvernance

Pour contrer ces déséquilibres croissants, la Cour des comptes préconise d’ajuster les paramètres du régime, afin de le rendre plus soutenable. Parmi les mesures urgentes figurent une révision de la composition du conseil d’administration, avec une meilleure représentation des hôtesses, stewards et femmes. Elle insiste également sur le renforcement des pouvoirs de la direction générale. Le rapport pointe du doigt des manquements déontologiques : les administrateurs ne respectent pas scrupuleusement les règles sur la confidentialité des délibérations ou la gestion des conflits d’intérêts. Un exemple concret ? Le remboursement sans contrôle adéquat de frais de déplacement au président du conseil d’administration, pour des sommes conséquentes, sans preuve de sa présence effective aux réunions.

Une défense axée sur la pénibilité du métier pour la CRPN

Contactée par l’AFP, Sandrine Johnson, directrice générale de la CRPN, défend les spécificités du régime. Elle met en avant la pénibilité inhérente au métier des navigants, ainsi que les exigences médicales strictes qui les contraignent à cesser leur activité plus tôt.

Il est essentiel que les navigants puissent déclarer une pathologie en fin de carrière et partir à la retraite, plutôt que de taire leur état pour continuer à voler

. Ces aménagements visent à protéger la santé et la sécurité des professionnels du ciel.Ce rapport intervient dans un contexte de débats plus larges sur les régimes spéciaux de retraite, alors que la réforme des pensions reste un sujet sensible en France. La Cour des comptes, en épingleant ces pratiques, pourrait relancer les discussions sur l’équité entre secteurs.