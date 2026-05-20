Crash Air France AF447, procès en appel

Le verdict en appel du crash Air France du vol AF447 Rio-Paris attendu ce jeudi 21 mai 2026

Seize ans après le drame qui a coûté la vie à 228 personnes, la cour d’appel de Paris rendra demain, le 21 mai 2026, son verdict dans le procès en appel opposant les familles des victimes à Air France et Airbus. Ce jugement très attendu pourrait marquer un tournant dans l’une des plus longues procédures judiciaires de l’histoire de l’aviation civile française.

Publicités

Rappel des faits : une nuit tragique au-dessus de l’Atlantique

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris disparaissait des radars au large des côtes brésiliennes. L’Airbus A330-203, pris dans une zone de turbulences sévères, avait connu un givrage des sondes Pitot, entraînant une perte temporaire des indications de vitesse. Les pilotes, confrontés à une situation dégradée et à des alarmes de décrochage, n’avaient pas réussi à récupérer l’appareil, qui s’était abîmé dans l’océan Atlantique. Aucun survivant. L’enquête du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) avait pointé une combinaison de facteurs : des défaillances techniques connues sur les sondes Pitot, une formation insuffisante des pilotes sur les vols en haute altitude et en manuel, et des réactions inappropriées de l’équipage dans une situation de « startle effect » (effet de surprise).

Procès en appel du crash Air France, un long chemin judiciaire

En première instance, après un procès historique fin 2022, le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé Air France et Airbus en avril 2023. Les juges avaient reconnu des « imprudences » de la part des deux entreprises (notamment le retard dans le remplacement des sondes Pitot), mais estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité certain avec l’accident. Le parquet général avait immédiatement fait appel de cette décision.

Le procès en appel s’est ouvert fin septembre 2025 et s’est étalé sur deux mois d’audiences particulièrement techniques et chargées d’émotion. Des experts, des pilotes, des familles de victimes et les représentants d’Air France et d’Airbus se sont succédé à la barre. Fin novembre 2025, le parquet général a requis la condamnation des deux sociétés pour homicides involontaires, réclamant la peine maximale prévue pour les personnes morales : 225 000 euros d’amende pour chacune. Un revirement par rapport à la position initiale du ministère public en première instance.

Les arguments des parties

Les familles de victimes : Elles réclament la reconnaissance d’une responsabilité pénale d’Air France (sur la formation des pilotes et la gestion du remplacement des sondes) et d’Airbus (sur la conception et la réactivité face aux problèmes récurrents des Pitot). Pour beaucoup, une relaxe totale serait vécue comme une seconde injustice.

Air France et Airbus : Les deux entreprises ont plaidé non coupables, insistant sur le rôle prépondérant des actions de l’équipage et sur l’absence de lien de causalité direct. Elles soulignent que le vol AF447 a conduit à d’importantes améliorations de sécurité dans l’industrie aéronautique mondiale (formation, sondes, procédures de décrochage).

Quels enjeux pour ce verdict ?

Une condamnation, même symbolique (l’amende maximale reste modeste pour des groupes de cette taille), constituerait une reconnaissance judiciaire forte de défaillances ayant contribué au drame. Elle pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles demandes d’indemnisation ou renforcer la position des familles dans d’autres procédures. En cas de nouvelle relaxe, les familles pourraient se tourner vers la Cour de cassation, prolongeant encore une procédure déjà exceptionnellement longue.

Demain, 21 mai 2026, au palais de justice de Paris, une page pourrait se tourner pour les proches des 228 victimes. Au-delà du verdict pénal, c’est surtout la mémoire des disparus et la quête de vérité qui restent au cœur de cette affaire.

L’aviation civile a beaucoup progressé depuis 2009. Mais pour les familles, aucune avancée technique ne remplacera jamais l’absence de ceux qu’elles ont perdus dans l’Atlantique cette nuit-là.

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations techniques sur ce crash, c’est