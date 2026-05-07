French bee renforce son offre pour l’été 2026

La compagnie long-courrier française French bee (groupe Dubreuil) annonce une hausse significative de ses capacités pour l’été 2026 au départ de Paris-Orly. L’objectif : répondre à la forte demande tout en maintenant un réseau équilibré et accessible.

Dès à présent, des billets sont proposés à partir de 249 € TTC l’aller simple vers New York.

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Une croissance ciblée sur les destinations phares

La ligne Paris – Montréal, lancée au printemps 2025, rencontre un franc succès. Pour l’été 2026, French bee y ajoute plus de 9 000 sièges supplémentaires en mai et juin, avec une fréquence qui pourra atteindre jusqu’à 7 vols par semaine.

D’autres axes majeurs sont également renforcés :

La Réunion (RUN) : jusqu’à 13 vols par semaine (+17 % de capacité)

Tahiti (PPT) : passage de 3 à 4 vols hebdomadaires

French bee, ne présence renforcée en Amérique du Nord pour l’été 2026

Sur le continent nord-américain, le programme reste très dense :

New York (EWR) → jusqu’à 7 vols/semaine

San Francisco (SFO) → jusqu’à 6 vols/semaine

Los Angeles (LAX) → jusqu’à 3 vols/semaine

Miami (MIA) → jusqu’à 3 vols/semaine

Parallèlement, French bee intensifie sa visibilité aux États-Unis avec une campagne de communication sur les panneaux d’affichage, les bus et les réseaux de transport en commun dans les quatre villes desservies.

Une offre flexible et accessible

French bee continue de miser sur un positionnement prix attractif tout en proposant une expérience personnalisable. Deux cabines sont disponibles (Eco Blue et Premium Blue) complétées par une large gamme d’options à la carte : bagages, choix de siège, repas, etc.

Marc-Antoine Blondeau, Directeur Général de French bee, a indiqué concernant le programme été 2026 :

Nous faisons évoluer notre offre en nous appuyant sur ce qui fonctionne, tout en veillant à préserver l’équilibre de notre réseau. C’est cette discipline qui nous permet de développer French bee de manière cohérente, avec un modèle qui reste accessible et compétitif.



La compagnie opère exclusivement avec des Airbus A350 de dernière génération, un choix qui allie performance économique, confort à bord et meilleures performances environnementales.