Air France-KLM : Résultat solide au premier trimestre 2026

Le groupe Air France-KLM a publié le 30 avril 2026 son résultat pour le premier trimestre de l’année. Ces derniers montrent une amélioration significative de la performance opérationnelle, avec une croissance du chiffre d’affaires et une forte réduction de sa perte opérationnelle. Cela a été réalisé dans un environnement marqué par des perturbations géopolitiques au Moyen-Orient et des aléas climatiques en début d’année.

Chiffre d’affaires en hausse et trafic résilient

Le chiffre d’affaires du groupe Air France-KLM a atteint 7,479 milliards d’euros, en progression de +4,4 % par rapport au premier trimestre 2025 (+8,3 % à taux de change constant). Cette croissance a été principalement tirée par l’activité Passagers Réseau.

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22,3 millions de passagers transportés (+2,3 %).

Capacité groupe (ASK) en hausse de +4,0 %.

Trafic (RPK) en progression de +4,4 %.

Taux de remplissage à 86,3 % (+0,3 point).

Le revenu unitaire par ASK a progressé de +3,4 % à taux de change constant, soutenu par la stratégie de « premiumisation » (forte performance en Première/Business et Premium Economy) et par la réduction de capacité de l’industrie en mars liée au conflit au Moyen-Orient. Le groupe a fait preuve d’agilité en réallouant rapidement ses capacités.

Air France-KLM, résultat opérationnel fortement amélioré au premier trimestre 2026

Le résultat opérationnel s’établit à -27 millions d’euros, contre -328 millions d’euros un an plus tôt, soit une amélioration de 301 millions d’euros. La marge opérationnelle ressort à -0,4 % (+4,2 points).

Cette performance s’explique par :

La hausse des revenus unitaires (+214 M€ d’impact).

Une baisse du coût du carburant visible au T1 grâce aux couvertures carburants.

Une discipline stricte sur les coûts (+0,5 % seulement de hausse unitaire, à carburant et change constants, hors ETS).

Air France affiche un résultat opérationnel positif de +11 M€ (contre -182 M€), tandis que KLM améliore le sien de 84 M€ à -114 M€. Le programme Back on Track chez KLM a contribué positivement.

Le résultat net part du groupe s’établit à -252 millions d’euros (contre -249 M€). Il est impacté notamment par le paiement d’une amende de 368 M€ liée à un litige cargo historique.

Air France et Air France résultat premier trimestre 2026résultat premier trimestre 2026, solidité financière maintenue

Cash-flow : Flux de trésorerie opérationnel récurrent ajusté de 884 millions d’euros (+101 M€).

Trésorerie : 10,6 milliards d’euros à fin mars (+1,3 Md€ vs mars 2025).

Endettement net : 8,0 milliards d’euros (ratio dette nette / EBITDA courant à 1,5x, en amélioration).

Flotte : 36 % d’appareils de nouvelle génération (+8 points), avec des économies de carburant et de bruit significatives.

Perspectives 2026 revues à la baisse en raison du carburant

Le groupe Air France-KLM conserve une approche agile mais révise ses prévisions face à la flambée des prix du carburant (non encore visible au T1 en raison du décalage de facturation) :

Capacité : +2 % à +4 % (contre +3 à +5 % précédemment).

Facture carburant attendue à 9,3 milliards USD pour l’année (+2,4 Md$ vs 2025), dont +1,1 Md$ dès le T2.

Coût unitaire : +1 % à +2 % (inchangé, incluant +0,5 % de « premiumisation »).

Investissements nets : inférieurs à 3 milliards d’euros.

Benjamin Smith, Directeur Général du groupe, a déclaré :

Dans un contexte géopolitique très volatil, nous avons démontré la résilience et l’agilité de notre réseau. […] Les hausses de prix du carburant pèseront sur les prochains trimestres, mais nous restons engagés dans l’exécution de notre stratégie.

Air France-KLM affiche un bon résultat au premier trimestre 2026 sur le plan opérationnel et commercial, confirmant la pertinence de sa stratégie de montée en gamme et de renouvellement de flotte. Cependant, le fort rebond des prix du carburant et les incertitudes géopolitiques constituent des défis majeurs pour les trimestres à venir. Le groupe dispose néanmoins d’une solide trésorerie et d’un levier financier maîtrisé pour y faire face. Les résultats complets et les présentations sont disponibles sur les sites investisseurs d’Air France-KLM.