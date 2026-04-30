Air Inter Région : une nouvelle compagnie aérienne

Alors que le transport aérien régional en France peine à se remettre des effets conjugués de la crise sanitaire, de la concurrence du TGV et des préoccupations environnementales, une nouvelle initiative privée voit le jour. Air Inter Région, une jeune compagnie aérienne 100 % privée, ambitionne de reconnecter les territoires du Grand Ouest et du littoral atlantique grâce à des liaisons directes courtes et accessibles.

Un projet porté par un pilote entrepreneur

Derrière ce projet se trouve Franck Crépin, 46 ans. Il est pilote privé et ancien professionnel de la finance et de l’industrie aéronautique. Originaire du Nord, il a décidé de relever un pari ambitieux. Il souhaite relancer le transport aérien interrégional sur des distances courtes (moins de 500 km et moins de deux heures de vol), là où le train est souvent lent ou inexistant.

Publicités

La compagnie ne cherche aucune subvention publique. Franck Crépin mise sur un modèle économique reposant sur des investisseurs privés, notamment des entreprises locales qui deviendraient à la fois actionnaires et clients réguliers de ces liaisons « affaires et tourisme ».

Un positionnement clair : liaisons directes à faible capacité

Air Inter Région se spécialise dans les vols interrégionaux directs sur le littoral ouest français, de Lille à Biarritz. L’idée est de relier des bassins économiques et touristiques sans passer systématiquement par Paris.

Au lancement (prévu au premier trimestre 2027), la compagnie utilisera des appareils de petite capacité, avec moins de 10 passagers initialement (type Cessna Caravan de 9 places). Par la suite, elle prévoit d’intégrer des avions d’une vingtaine de places.

Exemples de liaisons envisagées par Air Inter Région :

Lille – Le Touquet (environ 20 minutes de vol)

Lille – Rennes

Rouen – Caen

Bordeaux – Deauville

Nantes, Rennes, Brest, La Rochelle, Lorient, Le Havre, Dinard, Vannes, Biarritz…

À terme, la compagnie vise un réseau d’une vingtaine d’aéroports, dont cinq capitales régionales (Lille, Rouen, Rennes, Nantes et Bordeaux) et de nombreux terrains d’aviation secondaires du littoral.

Objectifs chiffrés et ambitions à long terme

Objectif de trafic : environ 125 000 passagers par an à horizon 10 ans.

Flotte : jusqu’à 30 petits appareils.

Levée de fonds : 10 millions d’euros en cours pour financer le lancement, le recrutement et l’obtention du Certificat de Transport Aérien (CTA).

La compagnie met également en avant une démarche éco-responsable. Elle vise l’utilisation progressive de carburants durables (SAF) et hybridation de la propulsion à plus long terme.

Un clin d’œil à l’histoire d’Air Inter

Le nom « Air Inter Région » fait naturellement écho à l’ancienne Air Inter, mythique compagnie intérieure française disparue en 1997 après son absorption par Air France. Cependant, il ne s’agit pas d’une renaissance officielle, mais d’une nouvelle entité indépendante qui souhaite reprendre l’esprit de proximité et de service aux territoires.

Air Inter Région, un pari osé dans un contexte difficile

Le projet intervient dans un contexte où de nombreuses liaisons régionales ont disparu ou sont menacées. La concurrence du train à grande vitesse, les normes environnementales strictes et les coûts d’exploitation élevés rendent l’exercice périlleux pour les petits opérateurs.

Pourtant, Franck Crépin croit au besoin réel de mobilité directe entre les métropoles régionales et les pôles touristiques ou économiques du littoral. « Il y a 10 millions d’habitants qui ont besoin de se déplacer sans forcément passer par Paris », explique-t-il.

Les premiers billets devraient être mis en vente prochainement sur le site officiel www.airinterregion.fr, avec des tarifs annoncés comme accessibles (certains vols courts inférieurs à 100 € sont évoqués).