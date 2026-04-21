Iran et kérosène en France

Les conséquences de la guerre en Iran sur le trafic aérien français : suspensions massives, flambée des prix et risques de pénurie de kérosène

Depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes sur l’Iran le 28 février 2026 et les ripostes iraniennes qui ont suivi, le trafic aérien mondial – et particulièrement français – traverse une crise sans précédent depuis la pandémie de Covid-19. Fermeture d’espaces aériens, paralysie des hubs du Golfe, blocage partiel du détroit d’Ormuz et explosion des cours du pétrole ont contraint les compagnies hexagonales à revoir entièrement leurs programmes. Air France en première ligne, mais aussi les aéroports français et les passagers, subissent de plein fouet ces perturbations.

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Air France contrainte de suspendre ses vols vers le Moyen-Orient jusqu’en mai

Dès les premiers jours du conflit, Air France a suspendu ses liaisons vers plusieurs destinations clés : Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad. La compagnie a prolongé cette mesure à plusieurs reprises, la dernière annonce datant du 9 avril 2026 : les vols restent annulés jusqu’au 3 mai 2026 inclus (4 mai pour les départs de Dubaï). Cette décision, prise avant le cessez-le-feu fragile annoncé entre Washington et Téhéran, s’explique par la fermeture persistante de certains espaces aériens et l’insécurité sur place.

Pour compenser la perte des hubs du Golfe (Dubaï, Abu Dhabi, Doha), Air France a renforcé ses vols long-courriers au départ d’Asie (Bangkok, Singapour, Delhi, Tokyo, Shanghai) en déployant des appareils de plus grande capacité et en ajoutant des fréquences. Une stratégie qui permet de maintenir une partie des liaisons vers l’Asie et l’Océanie, mais qui ne compense qu’en partie les 200 000 sièges supprimés en mars vers le Proche et Moyen-Orient par rapport à l’année précédente.

Reroutages, temps de vol allongés et surcoûts opérationnels

Les compagnies françaises, comme leurs homologues européennes, évitent désormais l’espace aérien iranien et irakien. Les vols Paris-Bangkok ou Paris-Delhi, par exemple, sont reroutés via l’Arabie saoudite, l’Égypte ou la Jordanie. Résultat : 30 à 45 minutes supplémentaires par rotation et des surcoûts en carburant estimés à plusieurs milliers d’euros par vol. Ces détours contribuent à la congestion des couloirs aériens alternatifs et à une saturation temporaire de certains aéroports asiatiques.

La crise du kérosène en Iran : le principal choc économique

Le blocage du détroit d’Ormuz – par lequel transite environ 20 % du kérosène mondial – a fait flamber les prix. Le cours du carburant d’aviation a doublé depuis fin février, passant de 25-30 % à près de 45 % des coûts d’exploitation des compagnies. Air France-KLM a répercuté une partie de cette hausse en augmentant les tarifs des long-courriers de 50 euros en moyenne.

L’Union des aéroports français (UAF) et la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) alertent sur un risque de pénurie systémique dès le mois de mai si le trafic maritime n’est pas totalement rétabli. En Europe, l’approvisionnement dépend à 50 % des pays du Golfe. Ryanair a déjà annoncé la suppression de 10 % de ses vols entre mai et juillet ; d’autres compagnies réduisent leur offre sur les lignes les moins rentables.

Impact sur les aéroports et les passagers français

Selon la DGAC, près d’un vol sur cinq vers le Moyen-Orient a été annulé au premier trimestre 2026, entraînant une perte de 160 000 passagers en mars seul par rapport à 2025. Les aéroports français, déjà en « décrochage » par rapport à la tendance européenne en 2025, redoutent une contraction supplémentaire du trafic. Les taxes élevées sur l’aviation en France accentuent la vulnérabilité : certaines lignes risquent de devenir déficitaires, obligeant les compagnies à faire des arbitrages douloureux.

Pour les voyageurs, les conséquences sont immédiates : vols annulés ou reportés, hausses de prix, et difficultés pour les correspondances vers l’Asie. Les droits des passagers (remboursement ou réacheminement) s’appliquent, mais les assurances voyage et les forfaits packagés sont souvent mis à rude épreuve.

Perspectives : un retour à la normale encore incertain

Même après l’annonce d’un cessez-le-feu et la réouverture partielle du détroit d’Ormuz, la reprise complète des opérations reste fragile. Les espaces aériens du Golfe ne sont pas totalement sécurisés, et la production pétrolière régionale mettra plusieurs mois à retrouver son niveau d’avant-guerre. Les experts du secteur estiment que le choc sur le trafic aérien français pourrait se prolonger jusqu’à l’été 2026, avec des prix des billets durablement élevés et une offre réduite sur les destinations moyen-orientales.

La guerre en Iran rappelle une fois de plus à quel point l’aviation civile est dépendante de la stabilité géopolitique et énergétique au Moyen-Orient pour son approvisionnement en kérosène. Pour les compagnies françaises, comme pour les millions de passagers qui transitent chaque année par Paris-Charles-de-Gaulle ou Roissy, la priorité reste la sécurité… au prix d’une facture économique et pratique inédite. Les prochains mois diront si ce choc sera passager ou s’il marquera un tournant durable pour le transport aérien hexagonal.