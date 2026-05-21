easyJet : résultats du premier semestre 2026

easyJet a publié un trading update pour les résultats de son premier semestre de l’exercice 2026 (octobre 2025 – mars 2026), période traditionnellement déficitaire pour les compagnies aériennes en raison de la saison hivernale. Le groupe anticipe une perte avant impôts comprise entre 540 et 560 millions de livres sterling, impactée par des coûts supplémentaires de carburant et des provisions légales.

Points clés du semestre

Perte avant impôts : entre -540 et -560 M£ (contre environ -394 M£ au H1 FY25).

Le résultat sous-jacent est globalement en ligne avec les attentes, hors impacts exceptionnels : environ 25 M£ de coûts carburant supplémentaires en mars (liés au conflit au Moyen-Orient) et 30 M£ de provisions légales nettes supplémentaires sur des cas historiques.

Le résultat sous-jacent est globalement en ligne avec les attentes, hors impacts exceptionnels : environ 25 M£ de coûts carburant supplémentaires en mars (liés au conflit au Moyen-Orient) et 30 M£ de provisions légales nettes supplémentaires sur des cas historiques. Demande solide : Le groupe a bénéficié d’une bonne dynamique de réservation et d’un taux de remplissage (load factor) autour de 90 %.

easyJet holidays : La division continue d’être le principal moteur de croissance. Le nombre de clients a progressé de 22 % sur le semestre, avec un taux de satisfaction client élevé (85 %). Cette activité atténue la perte saisonnière du groupe.

Le CASK (coût par siège-kilomètre disponible) easyJet a augmenté d’environ 5 %.

Le CASK ex-carburant a progressé de 8 %, tandis que le coût carburant par siège a baissé d’environ 5 % en glissement annuel.

Résultats easyJet au premier semestre 2026 et contexte opérationnel

easyJet a poursuivi sa stratégie de croissance maîtrisée de capacité et d’investissements sur des routes stratégiques. La division vacances renforce son positionnement grâce à des packages attractifs et une hausse des prix de vente moyens.

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Le CEO Kenton Jarvis a souligné la « demande positive » portée par l’offre de vols et de vacances à bon rapport qualité-prix, tout en maintenant un focus rigoureux sur les opérations et l’expérience client.

Perspectives

Malgré un début d’année difficile, easyJet maintient un outlook positif pour l’ensemble de 2026, soutenu par :

Une bonne visibilité sur les réservations d’été.

La poursuite du développement d’easyJet holidays (croissance prévue en low double-digit pour l’année).

Une discipline stricte sur les coûts.

Les résultats complets du premier semestre (avec détails financiers précis et mise à jour stratégique) ont été publiés le 21 mai 2026.

easyjet et résultats premier semestre 2026 en résumé

Le premier semestre FY26 confirme la saisonnalité du modèle d’easyJet, avec une perte élargie par des éléments exceptionnels, mais une demande résiliente et une croissance soutenue de la division vacances. Cette dernière devient un pilier de plus en plus important de la rentabilité annuelle du groupe, permettant de compenser les pertes hivernales et de viser une performance solide sur l’exercice complet.