Situation financière easyJet en 2025

La compagnie aérienne britannique low-cost easyJet continue de naviguer dans un environnement économique complexe, marqué par des turbulences géopolitiques, des pressions inflationnistes et des défis opérationnels. Cependant, les situation financière et les perspectives d’easyJet pour l’exercice 2024-2025 témoignent d’une résilience et d’une stratégie d’expansion audacieuse.

Situation financière et résultats récents, une amélioration notable

Pour l’exercice 2023-2024, clos le 30 septembre 2024, easyJet a enregistré un bénéfice avant impôt de 610 millions de livres sterling, soit une augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente (455 millions de livres en 2022-2023). Ce résultat, bien que légèrement inférieur aux attentes des analystes, reflète une performance estivale record, avec un chiffre d’affaires de 8,75 milliards de livres (+7 % sur un an) et une croissance du nombre de passagers de 7 %, atteignant 90,7 millions. La division easyJet Holidays, qui propose des forfaits vacances tout compris, a particulièrement brillé, générant un bénéfice de 190 millions de livres, en hausse de 56 % par rapport à 2023.

Cependant, le premier semestre de l’exercice 2024-2025 (octobre 2024 à mars 2025) a montré une perte avant impôt de 394 millions de livres, conforme aux attentes du marché. Cette perte saisonnière, typique pour les compagnies aériennes en raison de la faible demande hivernale, est légèrement plus élevée que l’année précédente (388,9 millions de livres estimés). Malgré cela, easyJet reste optimiste pour l’ensemble de l’année 2025, soutenue par une demande estivale robuste et une capacité contrainte au second semestre, qui devrait maintenir des prix de billets compétitifs. La situation financière d’easyJet n’est pas en danger.

Facteurs clés de la performance

Croissance de la capacité et du réseau

easyJet prévoit une augmentation de sa capacité de 3 % pour l’exercice 2024-2025, avec environ 103 millions de sièges offerts. La compagnie met l’accent sur les destinations de vacances populaires, comme l’Afrique du Nord et les Canaries, avec une croissance prévue de 25 % de la clientèle pour les forfaits vacances. Cette stratégie capitalise sur la popularité croissante des voyages tout compris, qui représentent désormais une part significative des profits (31 % du bénéfice avant impôt en 2023-2024).

Modernisation de la flotte

La compagnie poursuit la modernisation de sa flotte avec l’intégration d’Airbus A320neo et A321neo, plus économes en carburant. Pour l’exercice 2025-2026, easyJet prévoit de recevoir 28 nouveaux avions, malgré des retards d’Airbus. Cette modernisation soutient son objectif de zéro émission nette de CO2 d’ici 2050 tout en réduisant les coûts d’exploitation. En 2024, la flotte comptait 328 appareils, avec 163 commandes fermes, principalement des A320neo et A321neo.

Défis géopolitiques et opérationnels

Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ont perturbé les opérations, entraînant la suspension des vols vers Israël et des coûts supplémentaires. easyJet surveille la situation, attendant une stabilité accrue avant de reprendre ces dessertes. Par ailleurs, la compagnie a été affectée par des hausses de coûts (carburant, main-d’œuvre) et des perturbations liées au contrôle aérien européen, ayant entraîné 2 % d’annulations de vols en 2024.

Situation financière solide

Malgré les défis, easyJet maintient une situation financière robuste, avec une dette nette réduite à environ 800 millions de livres et des liquidités de plus de 4 milliards de livres. Cette solidité permet à la compagnie de financer son expansion et d’envisager des opportunités de fusions et acquisitions.

Perspectives pour 2025

Pour l’exercice 2024-2025, easyJet table sur une croissance de la capacité disponible d’environ 8 % sur un an, avec des réservations prometteuses (80 % des sièges vendus pour le troisième trimestre et 42 % pour le quatrième). La compagnie s’attend à maintenir ses coûts hors carburant stables, ce qui, combiné à une demande estivale forte, devrait soutenir ses résultats financiers.

En France, easyJet renforce sa présence avec 11 nouvelles lignes pour l’été 2025 au départ de Lyon, Paris-Orly et Nantes, malgré la fermeture de ses bases à Toulouse et Beauvais en raison d’une faible demande de la clientèle business et de pressions inflationnistes, notamment le triplement de la taxe aérienne.

Défis et critiques

Malgré ses performances, easyJet fait face à des critiques. Des associations, comme UFC-Que Choisir, dénoncent des frais indus facturés aux consommateurs, ce qui pourrait ternir son image. De plus, des menaces de grève en France, notamment pendant les périodes de fêtes, pourraient perturber ses opérations.