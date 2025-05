Air France ouvre une nouvelle liaison directe entre Paris et Riyad

Partages

Depuis le 19 mai 2025, Air France renforce son réseau long-courrier en inaugurant une nouvelle liaison directe entre l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international King Khaled de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Cette annonce, faite en décembre 2024 lors du Saudi-French Investment Forum, marque le retour de la compagnie française à Riyad après une interruption de plus de six ans, la dernière desserte ayant été suspendue en janvier 2019.

Une liaison saisonnière pour répondre à une demande croissante

Cette nouvelle route, qui s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Air France vers les marchés émergents, sera opérationnelle pour la saison estivale 2025. Dans un premier temps, du 19 mai au 1er juin 2025, Air France proposera trois vols hebdomadaires, opérés les lundis, mercredis et vendredis. À partir du 2 juin 2025, la fréquence passera à cinq vols par semaine, ajoutant les mardis et dimanches pour répondre à la demande accrue pendant l’été.

Publicités

Les vols Air France vers Riyad seront assurés par un Airbus A350-900, un appareil de dernière génération reconnu pour son confort et son efficacité énergétique. Configuré avec 324 sièges, il offrira 34 places en classe Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy. Les horaires ont été pensés pour optimiser les déplacements :

Vol AF684 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 23h20, arrivée à Riyad à 06h25 le lendemain.

Vol AF685 : départ de Riyad à 08h40, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h20.

Les tarifs, variables selon les périodes et les jours, débutent à environ 343 euros pour un aller simple en classe Economy, 595 euros en Premium Economy et 1600 euros en Business, offrant ainsi des options pour différents budgets.

Un renforcement du réseau Air France-KLM et du partenariat avec Saudia

L’ouverture de cette liaison s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe Air France-KLM pour renforcer sa présence en Arabie Saoudite. Les trois compagnies du groupe – Air France, KLM et Transavia – desserviront désormais le royaume. Transavia France relie déjà Paris-Orly et Lyon à Djeddah depuis décembre 2024, tandis que KLM opère des vols depuis Amsterdam-Schiphol vers Riyad et Dammam. Cette nouvelle route renforce également le partenariat historique entre Air France et Saudia Airlines, membre de l’alliance SkyTeam, offrant aux voyageurs des possibilités de correspondances optimisées et des avantages supplémentaires.

Partages