Les effets du vol sur la santé des PNC

Partages

Le métier de personnel navigant commercial (PNC), bien que passionnant et offrant des opportunités uniques, expose les hôtesses de l’air et stewards à des conditions de travail spécifiques qui peuvent avoir des répercussions significatives sur leur santé physique et mentale. Les vols, qu’ils soient de courte ou de longue durée, impliquent des défis uniques tels que les changements de pression atmosphérique, les horaires irréguliers, le décalage horaire et l’exposition à des environnements confinés.

1. Effets physiques

a) Fatigue et décalage horaire

Les PNC sont souvent soumis à des horaires irréguliers, alternant vols de jour, de nuit, court-courriers et long-courriers. Le décalage horaire, ou jetlag, perturbe l’horloge biologique, entraînant des troubles du sommeil, une fatigue chronique et une diminution de la vigilance. Selon des études, les perturbations du rythme circadien peuvent augmenter le risque de troubles métaboliques, comme le diabète de type 2, et affecter le système immunitaire.

Publicités

b) Exposition aux rayonnements cosmiques

Le rayonnement cosmique est le flux de noyaux atomiques et de particules de haute énergie (c’est-à-dire relativistes) qui circulent dans le milieu interstellaire.

Le rayonnement cosmique est principalement constitué de particules chargées : protons (88 %), noyaux d’hélium (9 %), antiprotons, électrons, positrons et particules neutres (rayons gamma, neutrinos et neutrons). La source de ce rayonnement se situe selon les cas dans le Soleil, à l’intérieur ou à l’extérieur de notre galaxie. Certaines des astroparticules qui composent le rayonnement cosmique ont une énergie qui dépasse 1020 eV et qui n’est expliquée par aucun processus physique identifié.

À haute altitude, les PNC sont exposés à des rayonnements cosmiques ionisants, plus élevés qu’au sol. Bien que les doses reçues restent généralement dans les limites de sécurité pour les vols commerciaux, une exposition prolongée sur plusieurs années peut augmenter légèrement le risque de certains cancers, comme le cancer du sein ou de la peau, selon des études épidémiologiques sur le personnel navigant.

c) Problèmes musculosquelettiques et santé des PNC

Les PNC passent de longues heures debout, manipulent des chariots lourds et effectuent des tâches répétitives dans des espaces restreints. Cela peut entraîner des douleurs lombaires, des troubles musculosquelettiques (TMS) et des blessures liées à des postures inconfortables ou à des turbulences.

d) Effets de la pressurisation et de l’air sec

Les cabines d’avion sont maintenues à une pression équivalente à une altitude de 1 800 à 2 400 mètres, ce qui peut provoquer des inconforts comme des douleurs aux oreilles ou aux sinus (barotraumatismes). De plus, l’air sec à bord (humidité souvent inférieure à 20 %) entraîne une déshydratation, des irritations des yeux, de la peau et des muqueuses, ainsi qu’un risque accru d’infections respiratoires.

e) Risques cardiovasculaires

Les horaires irréguliers, le stress et la sédentarité pendant les vols long-courriers peuvent contribuer à des problèmes cardiovasculaires. Une étude publiée dans The Lancet a montré que les PNC ont un risque légèrement plus élevé de thrombose veineuse profonde (TVP) en raison de l’immobilité prolongée.

2. Effets psychologiques et santé des PNC

a) Stress et pression professionnelle

Les PNC doivent gérer des situations stressantes, comme les passagers difficiles, les urgences médicales ou les imprévus liés aux vols. Cette pression constante peut entraîner du stress chronique, de l’anxiété ou un épuisement professionnel (burnout).

b) Isolement social

Les horaires atypiques et les absences prolongées peuvent compliquer le maintien de relations sociales et familiales, ce qui peut engendrer un sentiment d’isolement ou des troubles de l’humeur, comme la dépression.

c) Impact sur la santé mentale

Le manque de sommeil, combiné au stress et au décalage horaire, peut affecter les fonctions cognitives, comme la concentration et la prise de décision, essentielles pour assurer la sécurité à bord. Les PNC peuvent également être confrontés à des événements traumatisants, comme des turbulences sévères ou des évacuations d’urgence, augmentant le risque de stress post-traumatique.

3. Mesures préventives et recommandations pour la santé des PNC

Pour atténuer ces effets, les PNC peuvent adopter plusieurs stratégies, soutenues par les compagnies aériennes et les recommandations des autorités sanitaires :

Gestion du décalage horaire : Adopter des routines pour ajuster l’horloge biologique, comme s’exposer à la lumière naturelle à des moments stratégiques, utiliser des lunettes de soleil pour limiter l’exposition à la lumière artificielle, ou prendre de la mélatonine sous supervision médicale.

Hydratation et soins de la peau : Boire beaucoup d’eau avant, pendant et après les vols, utiliser des crèmes hydratantes et des sprays nasaux pour contrer l’air sec.

Exercice physique : Pratiquer des étirements en vol, utiliser des bas de compression pour prévenir la TVP, et maintenir une activité physique régulière pendant les escales.

Sommeil de qualité : Prioriser le repos dans des environnements propices (rideaux occultants, bouchons d’oreilles) et éviter la caféine ou les écrans avant de dormir.

Soutien psychologique : Les compagnies aériennes devraient proposer des programmes de soutien à la santé mentale, comme des consultations avec des psychologues ou des formations sur la gestion du stress.

Suivi médical régulier : Les PNC devraient bénéficier d’un suivi médical adapté, incluant des bilans pour détecter d’éventuels problèmes liés aux rayonnements ou aux troubles cardiovasculaires.

4. Rôle des compagnies aériennes pour la santé des PNC

Les compagnies aériennes ont un rôle crucial dans la protection de la santé des PNC. Cela inclut :

La mise en place d’horaires de travail plus équilibrés pour limiter les rotations trop rapides.

La fourniture d’équipements ergonomiques (chariots plus légers, sièges adaptés).

La sensibilisation aux risques des rayonnements cosmiques et la limitation des vols à haute altitude pour les PNC enceintes.

L’accès à des programmes de bien-être, incluant des formations sur la nutrition, le sommeil et la gestion du stress.

Le métier de PNC, bien que gratifiant, expose à des risques sanitaires qui nécessitent une attention particulière. Les effets du vol sur la santé, qu’ils soient physiques (fatigue, rayonnements, douleurs) ou psychologiques (stress, isolement), peuvent être atténués par des mesures individuelles et collectives. Les PNC, soutenus par leurs employeurs et informés des bonnes pratiques, peuvent ainsi préserver leur bien-être tout en exerçant leur profession avec efficacité. Une approche proactive, combinant prévention, suivi médical et soutien psychologique, est essentielle pour garantir leur santé à long terme.