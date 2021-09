Pass sanitaire pour hôtesse de l’air et steward

Partages

Les hôtesses de l’air et stewards soumis au pass sanitaire à partir d’aujourd’hui comme beaucoup de professionnels en France.

Tout comme les passagers les personnels navigants doivent avoir leur pass sanitaire pour pouvoir exercer leur métier. Cette obligation ne concerne que les vols domestiques. Air France a indiqué :

Nous n’avons pas un pourcentage de personnels non vaccinés car c’est une démarche individuelle. Tout cela a fait l’objet d’échanges avec les représentants du personnel et globalement cela a bien été accepté car c’est un élément clé de la reprise du transport aérien. Air France

Pour le secteur long-courrier la compagnie aérienne suit la règlementation imposée par les autorités du pays de destination. Quoi qu’il en soit, le nombre de réfractaire a la vaccination serait du même ordre quand pour l’ensemble de la population et donc pas très important selon une source proche du dossier.

Air Caraïbes et French Bee

Le pass sanitaire va être mis en place également dans ces deux compagnies aériennes propriétés du groupe Dubreuil. Marc Rochet, directeur général des deux compagnies aériennes, a indiqué :

Nous allons demander à tous nos navigants le pass sanitaire. Et pour ceux qui n’ont pas de pass sanitaire, nous prendrons les mesures d’entretiens individuels et nous pourrons aller jusqu’à la suspension du contrat de travail comme le prévoit le décret. Le personnel métropolitain est vacciné à 80% alors qu’aux Antilles nous sommes dans les chiffres aux alentours de 20 à 25%. Le vaccin c’est la seule solution de sortie la crise ! Marc Rochet

Pour les hôtesses de l’air et stewards en France c’est le pass sanitaire mais dans d’autres pays c’est la vaccination obligatoire. Qantas et Swiss sont en train de faire le nécessaire alors que Delta et United mettent en place des actions pour « motiver » les employés à se faire vacciner. Delta a par exemple mis une surprime de 200 dollars pour la mutuelle santé pour les employés non vaccinés.

Le pass sanitaire pour les hôtesses de l’air et stewards va complexifier le travail de programmation pour Air France entre vol domestique et intra-européen et quid du test PCR en escale pour les personnels Air Caraïbes ou French Bee si nécessaire…

