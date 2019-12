Grève nationale PNC début janvier

Partages

Les syndicats d’hôtesses de l’air et stewards (PNC) ont décidé d’appeler à la grève l’ensemble des personnels navigants commerciaux des compagnies aériennes françaises. Le sujet de discorde, les retraites et la CRPN. Cette dernière est une caisse de retraite autonome et indépendante qui n’a RIEN A VOIR AVEC LES REGIMES SPECIAUX !

Le syndicat SNPL des pilotes de ligne attend des annonces du gouvernement qui devraient être faite aujourd’hui pour se décider à rejoindre le mouvement. Une grève avec un front unitaire PNC / PNT est donc possible. Si le gouvernement devait maintenir sa position le début d’année pourrait être fortement perturbé au niveau du transport aérien en France.

COMMUNIQUE DU SNPNC

Le 18 décembre nos organisations syndicales ont été reçues au ministère des transports par l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) chargée par le Premier ministre d’étudier la possibilité de conserver la CRPN dans le cadre de la future réforme des retraites (régime universel). Il s’agissait d’un ultime rendez-vous au cours duquel le gouvernement devait répondre à nos demandes.

L’HEURE EST GRAVE.

Aucune garantie ne nous a été apportée et le gouvernement déroule son projet comme si nous n’existions pas. Il semble impossible de faire aboutir nos revendications par la concertation. L’avenir même de notre CRPN n’est plus assuré ! Le risque étant de faire basculer notre régime autonome et autofinancé dans le régime universel avec comme conséquence principale une baisse de 40% de nos pensions et un temps de travail allongé.

LE MOMENT EST VENU, AUX CÔTÉS DE NOS COLLÈGUES PILOTES, D’ENGAGER LE RAPPORT DE FORCE POUR GARANTIR DANS LA LOI LE MAINTIEN DE NOTRE CRPN

Cette revendication est primordiale et nous permettra ensuite de négocier les spécificités PNC à savoir :

Un âge de départ anticipé

Le maintien du TA et du TAF retraite

Le maintien de la majoration de pension

Le maintien du fonds d’assurance des pertes de licence définitive

Le maintien de la retraite anticipée pour inaptitude totale

Le maintien de la pension talon, (pension minimum)

Nous avons d’ores et déjà un rendez-vous avec le gouvernement le 23 décembre. Sans un retour positif à nos demandes, nous maintiendrons notre préavis de grève et nous rentrerons dans un conflit dur et long.

Cette mobilisation se doit d’être historique par son ampleur. Elle concerne un élément essentiel de notre statut de personnel navigant, la reconnaissance de la pénibilité de notre métier loin des clichés véhiculés sur notre profession par des décideurs qui veulent lisser par le bas l’ensemble des salariés français.

Cet appel à la grève concerne donc l’ensemble des PNC de droit français des compagnies aériennes présentes sur le territoire. À ce titre, nous demandons à l’ensemble des syndicats PNC présents de se joindre au mouvement pour défendre notre régime de retraite.

TOUS EN GRÈVE POUR NOTRE FUTUR LES 3, 4, 5, 6 JANVIER

Les annonces du gouvernement pourraient eviter cette grève PNC PNT qui pointe son nez, a suivre…