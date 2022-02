Swiss recrute des PNC

Partages

Swiss International Air Lines recrute de nouveaux PNC malgré «l’impact financier» continu de la pandémie sur ses activités. De nombreux PNC ont quitté la compagnie aérienne lorsqu’elle a introduit une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19.

Comme de nombreuses compagnies aériennes, Swiss a été contrainte de licencier certains membres du personnel au début de la pandémie. Pour d’autres elle a mis en place des temps de travail réduit pour préserver l’activité.

Mais la compagnie aérienne Suisse a également vu plus d’équipages partir que prévu. Cela en partie à cause de départs à la retraite anticipés choisi. Mais également à cause du programme controversé de vaccination obligatoire de la compagnie aérienne.

Swiss a annoncé la politique de vaccination obligatoire en août dernier. Elle a donné aux pilotes et aux PNC jusqu’au 15 novembre 2021 pour se faire vacciner.

La compagnie aérienne n’a pas précisé combien de membres d’équipage n’ont pas été vaccinés. Pas de chiffre non plus concernant les employés qui ont été contraints de partir en raison de lois strictes sur la confidentialité. Outre les avantages pour la santé de la vaccination, Swiss a admis qu’elle obligeait les membres d’équipage à se faire vacciner car un nombre croissant de pays en faisaient une condition d’entrée. La compagnie aérienne craignait de devoir annuler des vols s’il n’y avait pas suffisamment d’équipage vacciné disponible.

Pour répondre à ses besoins en personnel prévus, SWISS recrutera de nouveaux membres d’équipage de cabine dans la gamme à trois chiffres au cours de cette année. Swiss Airlines

Nous sommes vraiment ravis de créer à nouveau de nombreux emplois et d’accueillir ces nouveaux collègues à bord. Chef PNC, Reto Schmid.

Swiss recrute des nouveaux PNC et la compagnie aérienne réembauche également certains membres d’équipage qui ont été licenciés. Cela concerne ceux qui sont vaccinés contre le COVID-19. Certaines des nouvelles recrues qui travaillaient chez Swiss lorsque la pandémie a frappé pour la première fois se sont vu offrir un paiement unique de 1 000 francs suisses (1 050 USD) pour qu’elles quittent l’emploi de leurs rêves plutôt que d’être licenciées de force.