Norse Atlantic, première base PNC

La compagnie aérienne long-courrier à bas prix Norse Atlantic établira sa première base PNC en Floride plutôt qu’à Oslo, en Norvège. Elle se prépare à ouvrir la vente de billets d’ici la fin mars.

La première base de pilotes restera à Oslo et la formation a déjà commencé. La formation des PNC devrait suivre sous peu et Norse a accepté d’embaucher au moins 700 agents de bord basés aux États-Unis. Cela à la suite d’un accord avec l’Association of Flight Attendants (AFA-CWA).

Le mois dernier, Norse a franchi une « étape importante » lorsque le département américain des Transports a accordé à la compagnie aérienne un certificat d’opérateur étranger

Sara Nelson, présidente du puissant syndicat des PNC, a applaudi la décision de l’administration Biden d’accorder à Norse un permis pour exploiter des vols long-courriers à destination et en provenance des États-Unis.

Norse Atlantic est une idée originale de Bjørn Tore Larsen, le patron de l’agence de recrutement utilisée par Norwegian. Le co-fondateur de Norwegian, Bjørn Kjos est également membre du conseil d’administration de Norse Atlantic.

Et ce n’est pas la seule similitude avec Norwegian. La nouvelle compagnie aérienne utilise des Boeing 787 Dreamliners qui appartenaient auparavant à Norwegian et prévoit d’effectuer des vols similaires à partir d’aéroports américains secondaires comme New York Stewart, Ontario (Californie) et Fort Lauderdale.

Larsen, cependant, insiste sur le fait que rien n’a encore été finalisé. Il a indiqué :

Les futurs clients des deux côtés de l’Atlantique nous contactent chaque jour pour nous demander quand ils peuvent commencer à acheter des billets, quand nous serons en vol et surtout quels itinéraires nous proposerons. Nous sommes ravis de l’intérêt suscité et pouvons confirmer que notre objectif est de lancer la vente de billets d’ici la fin mars et que notre premier vol décolle au deuxième trimestre. Bjørn Tore Larsen

Il a ajouté :

Nous travaillons à la finalisation de notre réseau de routes et nous sommes impatients d’annoncer nos destinations lors de notre ouverture à la vente. Bjørn Tore Larsen

Norse Atlantic affirme avoir reçu 3 000 candidatures pour seulement 50 postes de pilotes à Oslo, et la compagnie aérienne est actuellement en train de renforcer ses effectifs à 400 employés. Jusqu’à présent, la compagnie aérienne a été créée avec très peu de personnel.

En plus de la base PNC en Floride, Norse Atlantic prévoit également d’ouvrir des bases PNC / PNT au Royaume-Uni et peut-être en France, bien que ces plans n’aient pas encore été finalisés.

Des conventions collectives avec les syndicats de pilotes et d’hôtesse de l’air / steward en Norvège et au Royaume-Uni ont cependant déjà été signées.

