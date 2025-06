Air France, retour à Punta Cana pour l’hiver 2026

Partages

Après une absence de près de trois ans, Air France s’apprête à reprendre ses vols directs entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Punta Cana (PUJ), en République dominicaine, à partir du 13 janvier 2026. Cette nouvelle, annoncée le 19 juin 2025, marque un retour stratégique de la compagnie française sur cette destination prisée des Caraïbes, après une suspension en mars 2023 motivée par des coûts élevés de carburant et une demande jugée insuffisante hors saison.

Une liaison saisonnière pour les amoureux des Caraïbes

À compter du 13 janvier 2026 et jusqu’au 28 mars 2026, Air France proposera trois vols hebdomadaires (mardis, jeudis et samedis) opérés en Boeing 777-300ER, un appareil de 369 sièges offrant un confort optimal en classes Economy, Premium Economy et Business. Les horaires ont été pensés pour maximiser le temps sur place. Le vol aller (AF968) décollera de Paris-CDG à 14h25 pour atterrir à Punta Cana à 18h45 (heure locale). Le vol retour (AF969) partira de Punta Cana à 21h05, arrivant à Paris le lendemain à 10h30. Ces horaires permettent aux voyageurs de profiter pleinement de leur dernière journée sur les plages dominicaines.

Un retour stratégique à Punta Cana pour l’hiver 2026 pour Air France

La suspension des vols vers Punta Cana en mars 2023 avait surpris, la destination étant particulièrement populaire auprès des touristes français, qui représentaient 150 138 visiteurs en 2022, dont près de 39 % voyageaient avec Air France. À l’époque, la compagnie avait invoqué des coûts de carburant élevés (35 % plus chers localement qu’aux Antilles) et une parité euro/dollar défavorable. Cette décision avait entraîné une perte estimée de 4 850 passagers par mois pour les hôteliers locaux, suscitant l’inquiétude des opérateurs touristiques.

Le retour d’Air France à Punta Cana s’inscrit dans une stratégie d’expansion de son réseau caribéen, où la compagnie dessert désormais six destinations, incluant Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin et La Havane. Selon le ministre dominicain du Tourisme, David Collado, ce retour devrait stimuler le marché avec 69 431 arrivées françaises enregistrées entre janvier et avril 2025 et 86 % des voyageurs français déclarant vouloir revenir.

Punta Cana par Air France pour l’hiver 2026, une offre attractive pour les voyageurs

Air France propose des tarifs compétitifs, avec des billets aller-retour à partir de 873 € en classe Economy pour certaines dates en 2025, bien que les prix puissent varier selon la période de réservation. Les voyageurs bénéficieront d’options flexibles, incluant le choix des sièges et des repas spéciaux, ainsi qu’une franchise bagages généreuse (23 kg en soute pour la classe Economy). Pour un confort accru, la cabine La Première, entièrement repensée, sera disponible sur certains Boeing 777-300ER, offrant une expérience luxueuse avec des suites spacieuses.

Un signal fort pour le tourisme dominicain

Ce retour d’Air France, salué par les autorités dominicaines et les professionnels du tourisme, renforce l’attractivité de Punta Cana et répond à une demande croissante des français pour des destinations ensoleillées en hiver. Avec des vols directs, un service de qualité et une destination paradisiaque, Air France positionne Punta Cana comme une escapade idéale pour 2026. Pour plus d’informations et réservations, rendez-vous sur airfrance.com.

En somme, ce retour marque une nouvelle étape dans l’engagement d’Air France envers les Caraïbes, promettant aux voyageurs une expérience mémorable sous le soleil dominicain.