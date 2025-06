Crash du vol Air India 171, les dernières avancées de l’enquête

Partages

Le crash du vol Air India 171, un Boeing 787-8 Dreamliner qui s’est écrasé le 12 juin 2025 peu après son décollage de l’aéroport d’Ahmedabad continue de susciter une mobilisation des autorités et des experts en aviation. Avec un bilan de 265 à 279 morts selon les sources, dont 241 passagers et membres d’équipage et au moins 24 personnes au sol, l’enquête progresse rapidement pour déterminer les causes de cette catastrophe, l’une des plus meurtrières de ces dernières années.

Récupération des boîtes noires : un pas décisif

L’une des avancées majeures concerne la récupération des deux boîtes noires de l’appareil. Il s’agit de l’enregistreur de données de vol (FDR) et l’enregistreur des conversations dans le cockpit (CVR). Le 16 juin, les deux boîtes noires ont été retrouvées, la CVR ayant été localisée dimanche. Ces dispositifs sont cruciaux pour comprendre les circonstances exactes du crash. Les données du FDR permettront d’analyser les paramètres techniques de l’avion, tels que l’altitude, la vitesse… Le CVR révélera les échanges entre les pilotes, notamment le dernier message radio signalant un « MAYDAY… MAYDAY… MAYDAY… NO POWER… NO THRUST… GOING DOWN… », indiquant une perte de puissance critique immédiatement après le décollage.

Crash Air India 171, hypothèse d’une panne rare des moteurs

Une piste majeure émerge : une possible panne simultanée des deux moteurs. Ce dernier est un événement qualifié d’« extrêmement rare » par des experts en aviation. Un article rapporte que de nouvelles preuves pointent vers cette défaillance. Elle seraient corroborée par l’analyse préliminaire des données de vol et des témoignages, notamment celui du survivant, Vishwash Kumar Ramesh. Ce dernier a décrit une sensation d’arrêt de l’avion en plein vol, comme s’il « se figeait en l’air pendant cinq à dix secondes ». Cette hypothèse est renforcée par des observations vidéo montrant le train d’atterrissage resté déployé.

Analyse des causes possibles : des volets aux oiseaux

Les enquêteurs explorent plusieurs scénarios pour expliquer la perte de puissance. Parmi les hypothèses, un problème de configuration aérodynamique est évoqué. Ce serait notamment une rétraction prématurée des volets ou un dysfonctionnement du système de secours (RAT). Par ailleurs, la théorie d’une collision avec des oiseaux, fréquente à l’aéroport d’Ahmedabad selon des pilotes locaux, semble moins probable. On note l’absence de signes typiques d’un tel incident, comme des flammes ou de la fumée provenant des moteurs, dans les vidéos disponibles.

Témoignage du survivant du crash Air India 171 et collecte des débris

Vishwash Kumar Ramesh, le seul survivant, continue d’apporter des éléments clés. Assis au siège 11A près d’une issue de secours, il a raconté avoir entendu une forte détonation avant que l’avion ne s’écrase, survenu seulement 30 secondes après le décollage. Son récit corrobore les observations d’anomalies dès les premières secondes du vol. Parallèlement, les opérations de débarrassage des débris se poursuivent sur le site du crash, une zone résidentielle densément peuplée où l’avion a percuté un centre d’hébergement médical, causant la mort de 24 étudiants en médecine.

Collaboration internationale et investigations en cours

L’enquête est menée par le Bureau indien d’enquêtes des accidents aéronautiques (AAIB), avec le soutien d’experts britanniques et américains. Cela fait suite à la présence de 53 victimes britanniques et de l’implication d’un appareil Boeing. L’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et l’AAIB britannique collaborent activement, conformément aux protocoles de l’Organisation internationale de l’aviation civile. GE Aerospace, fabricant des moteurs, a également dépêché une équipe pour assister les investigations. Les autorités indiennes collectent des échantillons d’ADN pour identifier les victimes, un processus complexe en raison de l’état des corps.

Perspectives

Alors que l’analyse des boîtes noires débute, les prochaines heures et jours seront cruciaux pour confirmer ou infirmer la piste de la panne des moteurs et pour clarifier le rôle des facteurs humains ou techniques. L’enquête sur le crash Air India 171, qui pourrait prendre des mois, vise à établir si une erreur de pilotage, un problème mécanique ou une combinaison des deux est à l’origine de ce drame. Ce crash, le premier d’un Boeing 787 Dreamliner depuis son entrée en service en 2011, soulève également des questions sur la sécurité de cet appareil, malgré sa réputation de fiabilité.