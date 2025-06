ASL Airlines France renforce l’Algérie pour l’été 2025

Partages

ASL Airlines France, spécialiste des liaisons aériennes entre la France et l’Algérie, continue d’étoffer son programme de vols pour répondre à la demande croissante. Pour la saison estivale 2025, la compagnie a annoncé l’ouverture de nouvelles lignes inédites, consolidant ainsi sa position d’acteur clé sur cet axe stratégique.

De nouvelles liaisons pour plus de connectivité

En 2025, ASL Airlines France proposera trois nouvelles lignes saisonnières vers l’Algérie, offrant davantage d’options aux voyageurs depuis des aéroports régionaux français :

Clermont-Ferrand – Alger : Dès le 1er juillet 2025, ASL Airlines lancera une liaison hebdomadaire chaque mardi, jusqu’au 2 septembre 2025. Les vols décolleront d’Alger à 11h40 pour arriver à Clermont-Ferrand à 14h30, et repartiront de France à 15h30 pour atterrir à Alger à 16h20. Avec une durée de vol d’environ 1h40, cette ligne cible particulièrement la communauté algérienne d’Auvergne, ainsi que les touristes et professionnels.

Saint-Étienne – Béjaïa : À partir du 6 juillet 2025, un vol hebdomadaire sera assuré chaque dimanche jusqu’au 31 août 2025. Cette liaison inédite, sans concurrence directe, facilite les déplacements vers la Kabylie depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Toulon – Alger : Annoncée pour la période du 1er juillet au 2 septembre 2025, cette ligne saisonnière proposera un vol par semaine, renforçant l’offre dans le sud-est de la France.

Ces nouvelles routes portent à neuf le nombre d’aéroports français desservis par ASL Airlines vers l’Algérie, incluant Paris (CDG et Orly), Lyon, Lille, Mulhouse, Perpignan, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Toulon.

Renforcement des lignes existantes

Outre les nouvelles dessertes, ASL Airlines France intensifie ses fréquences sur plusieurs liaisons phares pour l’été 2025 (du 30 mars au 25 octobre) :

Paris-Orly – Alger : Une nouvelle ligne quotidienne, faisant d’ASL Airlines la seule compagnie française à desservir l’Algérie depuis les deux principaux aéroports parisiens (CDG et Orly).

Paris-CDG – Alger : Jusqu’à 13 vols par semaine, renforçant la capacité au départ de la capitale.

Lyon – Alger : Jusqu’à 6 vols par semaine, répondant à la forte demande dans la région Rhône-Alpes.

Paris-CDG – Béjaïa : Jusqu’à 4 vols par semaine, facilitant l’accès à la Kabylie.

Lille – Alger : Jusqu’à 4 vols par semaine, consolidant Lille comme hub régional pour l’Algérie.

La compagnie maintient également ses vols réguliers vers d’autres villes algériennes, telles qu’Oran, Annaba, Constantine, Sétif et Tlemcen, depuis Paris, Lille, Mulhouse et Perpignan.

ASL Airlines, un engagement fort envers l’Algérie

Présente sur le marché algérien depuis 2017, ASL Airlines France s’impose comme l’une des compagnies desservant le plus grand nombre d’aéroports algériens depuis la France. Avec un avion basé à Lille et un autre à Lyon pour l’été 2025, la compagnie optimise son réseau pour répondre à la demande estivale, période clé pour les retrouvailles familiales.

En outre, ASL Airlines facilite les démarches pour ses clients algériens grâce à sa plateforme de e-commerce (www.aslairlines.dz) (www.aslairlines.dz), lancée en 2023 en partenariat avec la Banque Nationale Algérienne. Ce site permet de régler les billets en ligne en dinars avec une carte bancaire algérienne, une première pour une compagnie étrangère.

Une réponse à la demande croissante

Ces nouvelles lignes ASL Airlines pour l’été 2025 et renforcements s’inscrivent dans une stratégie d’expansion visant à faciliter les échanges culturels, familiaux et économiques entre la France et l’Algérie. En diversifiant ses dessertes, ASL Airlines désengorge les grands hubs comme Paris-CDG et Orly, tout en offrant des alternatives pratiques depuis les aéroports régionaux.

Pour les voyageurs, ces nouveautés garantissent plus de flexibilité, des horaires optimisés et des tarifs compétitifs. Que ce soit pour des vacances, des visites familiales ou des déplacements professionnels, ASL Airlines France continue de rapprocher les deux rives de la Méditerranée.

