Crash du Boeing 787-8 Dreamliner d’Air India

Le 12 juin 2025, une catastrophe aérienne a secoué la ville d’Ahmedabad, en Inde, lorsqu’un Boeing 787-8 Dreamliner d’Air India, opérant le vol AI171 à destination de Londres-Gatwick, s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel. Ce crash d’un avion d’Air India, survenu à 13h38 heure locale, a coûté la vie à de nombreuses personnes et marque un événement tragique pour l’aviation indienne et mondiale.

Les circonstances du crash Air India

Le vol AI171, un Boeing 787-8 Dreamliner immatriculé VT-ANB, transportait 242 personnes, dont 230 passagers et 12 membres d’équipage, parmi lesquels le commandant de bord Sumeet Sabharwal (8 200 heures de vol) et le copilote Clive Kundar (1 100 heures de vol). L’avion a décollé de la piste 23 à 13h39 (8h09 UTC) et, selon les données de suivi de vol, a atteint une altitude maximale de 625 pieds (190 mètres) avant de commencer à descendre à une vitesse de -475 pieds par minute. Quelques secondes après le décollage, un appel de détresse (MAYDAY) a été émis par l’équipage, suivi d’une perte de contact avec le contrôle aérien.

L’appareil s’est écrasé dans le quartier résidentiel de Meghaninagar, à proximité de l’aéroport, provoquant une explosion massive et un incendie intense, alimenté par la grande quantité de carburant embarquée pour ce vol long-courrier. L’impact dans une zone résidentielle a amplifié l’urgence de la situation, mobilisant immédiatement les services de secours.

Réponse des autorités et opérations de secours

Les autorités indiennes ont réagi rapidement. Des équipes d’urgence, incluant six unités de la National Disaster Response Force (NDRF), des pompiers, des ambulances et des forces de police, ont été déployées sur le site. Un corridor vert a été mis en place pour faciliter le transport des blessés vers les hôpitaux, où 1 200 lits ont été préparés pour faire face à une potentielle vague de victimes. Les opérations de sauvetage ont été compliquées par l’intensité de l’incendie, mais les efforts se sont poursuivis sans relâche.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le ministre de l’Aviation civile Ram Mohan Naidu, ordonnant une mobilisation immédiate pour soutenir les victimes et leurs familles. Le ministre Naidu s’est rendu sur place pour superviser les opérations de secours. Le chef du gouvernement du Gujarat, Bhupendra Patel, a également exprimé ses condoléances et assuré un soutien total aux efforts de secours. Air India a activé un centre d’urgence et une équipe de soutien pour les familles, tandis que le président de la compagnie, Natarajan Chandrasekaran, a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement tragique.

Crash Air India, enquête en cours

La Direction générale de l’aviation civile indienne (DGCA) a lancé une enquête pour déterminer les causes du crash. Boeing, le fabricant de l’avion, devrait envoyer une équipe technique pour assister les autorités. Les premières hypothèses incluent une possible défaillance technique ou une erreur humaine, mais aucune conclusion officielle n’a été émise à ce stade. Le Boeing 787-8 Dreamliner, introduit en 2011, est réputé pour sa fiabilité et ses systèmes de navigation avancés, comme le Synthetic Vision System (SVS) et l’Integrated Modular Avionics (IMA), rendant cet accident d’autant plus préoccupant. Les boîtes noires, si elles sont récupérées, joueront un rôle clé dans l’élucidation des circonstances.

Conséquences et impact

L’aéroport d’Ahmedabad a suspendu toutes ses opérations jusqu’à nouvel ordre, entraînant des perturbations majeures pour les voyageurs. Cet accident constitue un coup dur pour Air India, qui, sous la direction du groupe Tata depuis 2022, s’efforce de moderniser sa flotte et de renforcer sa réputation. La compagnie avait récemment passé une commande historique de 470 avions, dont 20 Boeing 787-9, pour soutenir son expansion internationale. Cet événement pourrait affecter la confiance des passagers et nécessitera une communication transparente de la part de la compagnie.

Ce que nous savons à ce jour

Date et lieu : 12 juin 2025, Meghaninagar, Ahmedabad, Inde.

Avion : Boeing 787-8 Dreamliner, immatriculé VT-ANB.

Passagers et équipage : 242 personnes, dont 230 passagers et 12 membres d’équipage.

Circonstances : Crash 5 minutes après le décollage, après un appel de détresse.

Conséquences : Incendie massif, opérations de secours en cours, aéroport fermé.

Enquête : Menée par la DGCA avec le soutien de Boeing.

