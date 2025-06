Air France, restaurant éphémère sur un rooftop

Partages

Cet été, Air France invite les amateurs de gastronomie et d’expériences uniques à vivre un voyage culinaire sans quitter le sol. Du 25 juin au 20 août 2025, la compagnie aérienne française Air France ouvre son restaurant éphémère sur la terrasse emblématique des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Il est situé au huitième étage du grand magasin et offre une vue panoramique imprenable sur la Ville Lumière. Après le succès de son édition 2024 au Palais de Tokyo lors des Jeux Olympiques, Air France revient avec un concept encore plus raffiné, mêlant haute gastronomie et ambiance aérienne.

Restaurant Air France, une expérience « comme à bord »

Installé sur l’un des rooftops les plus prestigieux de Paris, ce restaurant pop-up recrée l’atmosphère exclusive de la cabine Business long-courrier d’Air France. Avec seulement vingt couverts par service et deux sessions de déjeuner par jour, l’expérience promet une intimité digne des salons d’aéroport de la compagnie. Les convives pourront savourer les mêmes menus servis à 35 000 pieds d’altitude, présentés sur des plateaux repas spécialement conçus pour Air France par le designer Jean-Marie Massaud. La mise en scène, dans les tons signature de la compagnie (bleu marine, blanc et touches de rouge), transporte les clients dans un univers aérien, complété par un lounge extérieur et des transats pour profiter de la vue sur la tour Eiffel, Montmartre et les toits parisiens.

Un menu signé par des étoiles de la gastronomie

Le menu, élaboré par le chef triplement étoilé Régis Marcon et la pâtissière Nina Métayer, sacrée Meilleure Pâtissière Mondiale 2023, met à l’honneur la cuisine française. Les plats, identiques à ceux servis en vol, incluent des options de viande, volaille, poisson et végétariennes, reflétant l’inspiration naturelle et régionale de Marcon, originaire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les créations proposées : un trio de riz camarguais au citron avec sauce carotte à l’orange, butternut et haricots rouges, ou encore un poulet à la sauce aux morilles accompagné de riz pilaf et d’asperges vertes.

Côté desserts, Nina Métayer enchante avec des pâtisseries légères et gourmandes, comme le « Plaisir croquant noisette et caramel » ou le « Délice croustillant façon tatin ». Pour sublimer l’expérience, une sélection de vins et champagnes français, choisie par Xavier Thuizat, chef sommelier d’Air France et de l’Hôtel de Crillon, accompagne les mets. Des boissons sans alcool sont également disponibles, garantissant une offre pour tous les goûts.

Une collaboration prestigieuse

Ce restaurant éphémère est le fruit d’un partenariat avec Servair, leader de la restauration aérienne, garantissant une qualité irréprochable. L’expérience s’inscrit dans la volonté d’Air France de valoriser son image de marque et de promouvoir l’excellence de la gastronomie française, un pilier de son identité. Comme le souligne la compagnie, cette initiative offre « une occasion unique de découvrir le meilleur de la gastronomie française offerte à bord des vols ». Le choix des Galeries Lafayette, lieu iconique du commerce parisien, renforce le prestige de l’événement, attirant aussi bien les Parisiens que les visiteurs internationaux.

Restaurant Air France, les informations pratiques

Le restaurant Air France, situé au 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris (magasin Coupole, huitième étage), sera ouvert du 25 juin au 20 août 2025, tous les jours sauf le mardi, de 11h30 à 15h30. Les réservations sont obligatoires, et la formule déjeuner, boissons comprises, est proposée au tarif de 93 euros par personne. Bien que certains puissent trouver ce prix élevé pour un repas au sol, l’expérience unique, la vue exceptionnelle et la qualité des plats en font une adresse incontournable pour les passionnés d’aviation et de gastronomie.

Une expérience qui fait décoller les sens

Ce pop-up est bien plus qu’un simple restaurant : c’est une invitation à voyager à travers les saveurs et l’élégance à la française, sans passeport ni billet d’avion. Que vous soyez un « frequent flyer » ou simplement curieux de découvrir l’univers d’Air France, cette escapade culinaire sur les hauteurs de Paris promet d’être mémorable. Réservez vite, car les places risquent de s’envoler rapidement

Pour réserver c’est ICI

