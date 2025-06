Volotea à Bordeaux en 2025

Partages

Depuis son arrivée à Bordeaux en 2012, la compagnie aérienne espagnole Volotea s’est imposée comme un acteur incontournable de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Spécialisée dans les vols low-cost reliant les capitales régionales européennes, Volotea a su séduire les voyageurs bordelais grâce à ses tarifs compétitifs, son réseau diversifié et son engagement à offrir une expérience de voyage simple et efficace. En 2025, Volotea poursuit son expansion à Bordeaux dès cet été.

Une implantation stratégique à Bordeaux

Volotea a effectué son premier atterrissage en France à Bordeaux-Mérignac, seulement trois semaines après sa création en 2012. Depuis, la compagnie a établi une base importante à l’aéroport, avec trois Airbus A319 et A320 stationnés en 2025. Cette implantation stratégique a permis à Volotea de transporter plus de 20 millions de passagers depuis Bordeaux, dont 580 000 entre janvier et septembre 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023. Avec un taux de remplissage de 90 % sur ses vols estivaux, Volotea démontre une demande croissante pour ses services.

La compagnie se positionne comme la deuxième plus grande opératrice de l’aéroport de Bordeaux en termes de capacité, avec plus de 1,2 million de sièges commercialisés en 2025, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’accompagne de la création d’une trentaine d’emplois directs à Bordeaux, renforçant l’impact économique de Volotea dans la région.

Volotea, un réseau de destinations en expansion en 2025

Pour l’été 2025 Volotea dessert 38 destinations depuis Bordeaux, couvrant 10 pays, dont l’Algérie, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Maroc et la République tchèque. Parmi les destinations phares, Strasbourg se distingue avec environ 70 vols hebdomadaires, opérés par des Airbus A319 et A320. Les liaisons vers des villes méditerranéennes comme Palma de Majorque, Malaga, Alicante, Ajaccio ou encore Rome sont également très prisées.

Pour 2025, Volotea enrichit son offre avec plusieurs nouvelles lignes directes, répondant à la demande de voyages culturels et balnéaires. Parmi les nouveautés annoncées :

Barcelone (Espagne) : vols les jeudis et dimanches dès le 20 février.

Minorque (Espagne) : vols les jeudis et dimanches à partir du 6 juillet.

Bruxelles-Charleroi (Belgique) : vols les lundis et vendredis dès le 21 février, avec un programme estival spécifique.

Alghero (Sardaigne, Italie) : vols les lundis et vendredis à partir du 4 juillet.

Malte : vols les lundis et vendredis dès le 30 mai.

Marseille (France) : vols les lundis, jeudis, vendredis et dimanches à partir du 30 mai.

Alicante (Espagne) : vols les mardis et samedis dès le 31 mai, avec des fréquences supplémentaires en juillet et août.

Bari (Italie) : vols les mardis et samedis dès le 31 mai.

Valence (Espagne) : vols deux fois par semaine à partir du 7 novembre.

Ces nouvelles routes au départ de Bordeaux illustrent l’ambition de Volotea de diversifier son réseau pour cet été 2025 tout en offrant des options attractives pour les escapades estivales ou les city-breaks. La liaison vers Dakhla (Maroc), prévue à partir du 29 octobre 2025, ravira également les amateurs de kitesurf et de dépaysement.

Un engagement écoresponsable

Volotea s’engage dans une démarche écoresponsable, visant à réduire de 41 % ses émissions de CO₂ par passager et par kilomètre. La compagnie investit dans des technologies à zéro émission et optimise sa consommation de carburant, un atout qui séduit les voyageurs soucieux de l’environnement.

Volotea, un moteur de croissance pour Bordeaux en 2025

En 2025, et particulièrement cet été, Volotea continue de renforcer la connectivité de Bordeaux avec l’Europe et le bassin méditerranéen. Avec un réseau en constante expansion, des tarifs abordables et une présence marquée à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, la compagnie répond aux attentes des voyageurs en quête de flexibilité et de découvertes. Que ce soit pour un week-end à Barcelone, des vacances à Minorque ou une escapade culturelle à Prague, Volotea offre une multitude d’options pour explorer l’Europe.