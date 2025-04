Volotea renforce son réseau à Bordeaux avec Séville et Bari

Partages

La compagnie aérienne low-cost espagnole Volotea poursuit son expansion à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac en annonçant deux nouvelles destinations attractives pour 2025 : Séville, en Andalousie, et Bari, dans les Pouilles italiennes. Ces liaisons directes, disponibles respectivement à partir du 4 novembre 2025 pour Séville et du 3 avril 2025 pour Bari, viennent enrichir l’offre de Volotea

Volotea vers Séville, une nouvelle ligne pour l’hiver

Dès le 4 novembre 2025, Volotea proposera deux vols hebdomadaires entre Bordeaux et Séville, opérés les mardis et samedis.

Volotea ouvre Séville mais aussi Bari

À partir du 3 avril 2025, Volotea inaugurera une liaison vers Bari, capitale des Pouilles, avec deux vols hebdomadaires prévus les jeudis et dimanches.

Ces nouvelles liaisons s’inscrivent dans un contexte stratégique pour l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, marqué par la fermeture de la base de Ryanair le 27 octobre 2024. La compagnie irlandaise, qui a supprimé 39 lignes, a laissé un vide que Volotea, aux côtés d’easyJet et Transavia, s’empresse de combler. Bari et Séville font partie des destinations reprises ou nouvellement introduites pour répondre à la demande des voyageurs. Volotea, présente à Bordeaux depuis 2012, dessert désormais 37 destinations depuis Mérignac, se positionnant comme l’une des deux principales compagnies de l’aéroport, juste derrière easyJet.

Une flotte renforcée et des emplois à la clé

Pour soutenir cette expansion, Volotea renforce ses opérations à Bordeaux. En mai 2025, un troisième Airbus A320 rejoindra la flotte basée à Mérignac, augmentant la capacité de la compagnie. Ce nouvel appareil permettra de desservir les nouvelles lignes, comme Séville et Bari, tout en créant 30 emplois directs supplémentaires (personnel navigant et équipes opérationnelles), portant le total à 110 employés à Bordeaux. Cette croissance contribue à dynamiser l’économie locale, tout en offrant plus de flexibilité aux voyageurs.

En 2025, Volotea prévoit une capacité record de 1,2 million de sièges au départ de Bordeaux, soit une hausse de 32 % par rapport à 2024 et de 69 % par rapport à 2019. Avec un taux de remplissage de 90 % entre janvier et septembre 2024, la compagnie démontre sa capacité à répondre à la demande croissante des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine.

Une offre diversifiée pour 2025

Outre Séville et Bari, Volotea a annoncé d’autres destinations pour 2025 au départ de Bordeaux, incluant Barcelone, Minorque, Bruxelles-Charleroi, Agadir, Prague, Alghero, Alicante, Malte et Marseille. Ces lignes, dont plusieurs reprennent des routes abandonnées par Ryanair, offrent un éventail varié, des plages méditerranéennes aux capitales européennes. Les destinations insulaires, comme la Sardaigne et la Crète, restent particulièrement populaires, représentant 45 % des sièges disponibles l’été précédent.

Avec l’ajout de Séville et Bari à son réseau bordelais, Volotea confirme son rôle de leader low-cost à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, profitant du retrait de Ryanair pour séduire les voyageurs avec des destinations ensoleillées et culturelles. Ces nouvelles lignes, soutenues par une flotte renforcée et des tarifs compétitifs, promettent de connecter la Nouvelle-Aquitaine à des régions emblématiques d’Espagne et d’Italie.