Canal+ à bord des avions Air France

À partir du 1er mai 2025, les passagers des vols long-courriers d’Air France pourront profiter d’une expérience de divertissement inédite grâce à un partenariat exclusif avec Canal+. Cette collaboration, annoncée le 24 avril 2025, marque une première dans l’histoire de la compagnie aérienne. En effet, elle n’avait jamais accordé une place aussi importante à un média dans son offre à bord.

Canal+ et Air France, une offre riche et diversifiée

Ce partenariat permettra aux voyageurs d’accéder à une large sélection du catalogue de Canal+ via un corner dédié dans le système de divertissement en vol. Films récents, séries originales, documentaires, programmes jeunesse et contenus sportifs seront au rendez-vous, offrant une expérience personnalisée pour tous les goûts. Que vous soyez amateur de blockbusters, de séries françaises ou de compétitions sportives, l’offre promet de transformer les heures de vol en un véritable moment de détente et de plaisir.

L’intégration de Canal+ dans les écrans individuels des avions long-courriers d’Air France vise à enrichir l’expérience passager, en proposant des contenus premium en haute qualité. Ce service sera disponible sur l’ensemble des vols long-courriers, quelle que soit la classe de voyage, rendant cette nouveauté accessible à un large public.

Une première pour Air France

Ce partenariat représente une avancée stratégique pour Air France, qui cherche à se démarquer dans un secteur aérien hautement concurrentiel. En s’associant avec Canal+, leader français du divertissement, la compagnie renforce son image de marque et son engagement à offrir une expérience de voyage premium. Selon des posts sur X, c’est la première fois qu’Air France accorde une telle visibilité à un média, soulignant l’importance de cette collaboration.

Cette initiative s’inscrit également dans une volonté de moderniser l’offre de divertissement à bord, en phase avec les attentes des voyageurs d’aujourd’hui, qui recherchent des contenus variés et de qualité, comparables à ceux disponibles au sol. En intégrant Canal+, Air France répond à cette demande croissante tout en valorisant le savoir-faire français en matière de production audiovisuelle.

Air France et Canal+, un partenariat gagnant-gagnant

Pour Canal+, cette collaboration est une opportunité unique d’élargir son audience et de promouvoir ses contenus auprès d’un public international. Les voyageurs, originaires de divers pays, auront ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les productions phares de la chaîne, renforçant sa notoriété à l’échelle mondiale.

Ce partenariat illustre également la synergie entre deux acteurs majeurs du paysage français : Air France, symbole de l’élégance et du voyage, et Canal+, référence incontournable du divertissement. Ensemble, ils ambitionnent de redéfinir les standards du divertissement en vol, en offrant une expérience culturelle et immersive.

Une mise en place dès le 1er mai 2025

Dès le 1er mai, les passagers pourront explorer le corner Canal+ sur les écrans des vols long-courriers. Cette nouveauté s’ajoute aux autres services de divertissement déjà proposés par Air France, comme les films hollywoodiens, les podcasts ou les jeux, mais se distingue par son caractère exclusif et sa richesse éditoriale.

Pour les voyageurs fréquents, cette annonce est une excellente nouvelle, promettant de rendre les longs trajets plus agréables. Les familles, les amateurs de cinéma et les passionnés de sport trouveront de quoi se divertir, tandis que les nouveaux contenus régulièrement mis à jour garantiront une expérience toujours renouvelée.

L’arrivée de Canal+ dans les avions d’Air France marque une étape importante dans l’évolution du divertissement à bord. En combinant l’expertise de Canal+ en matière de contenus et le prestige d’Air France, ce partenariat promet de faire des vols long-courriers une expérience encore plus mémorable. Dès le 1er mai 2025, embarquez pour un voyage où le divertissement atteint de nouveaux sommets !