Contournement de l’Algérie par Air France depuis avril 2025

Depuis début avril 2025, les compagnies aériennes françaises, notamment Air France et Corsair, ont modifié les trajectoires de certains vols à destination de l’Afrique subsaharienne, évitant systématiquement l’Algérie au profit de routes passant par le Maroc ou d’autres pays voisins. Ce changement, observé depuis environ deux semaines, soulève des questions sur les raisons de cette pratique et ses implications pour les relations bilatérales et le secteur aérien. Cet article explore les causes de ce contournement, ses conséquences et les perspectives à venir.

Les raisons du contournement de l’Algérie par Air France

Conflit Mali-Algérie et restrictions aériennes

La principale raison de ce contournement semble être liée à une décision du Mali, qui interdit désormais le survol de son territoire aux avions ayant traversé l’espace aérien algérien. Cette mesure, signalée sur les réseaux sociaux et par des sources spécialisées dans l’aviation, oblige les compagnies françaises à adapter leurs plans de vol pour continuer à desservir des destinations comme Abidjan, Lagos ou Conakry. Par exemple, le vol Air France AF706 de Paris à Abidjan a été rerouté via l’espace aérien marocain le 8 avril 2025 pour éviter l’Algérie, tout comme le vol Corsair CRL984 entre le 7 et le 8 avril.

Les relations tendues entre l’Algérie et certains pays, y compris le Mali, ainsi que les frictions historiques avec la France, pourraient amplifier cette situation. L’Algérie a déjà interdit son espace aérien aux avions militaires français en 2021 dans le cadre de l’opération Barkhane, une mesure qui a marqué un précédent. Bien que cette restriction ne s’applique pas directement aux vols commerciaux, elle reflète un climat de méfiance qui pourrait influencer les décisions des compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes cherchent constamment à optimiser leurs routes pour réduire les coûts de carburant et les taxes de survol. Contourner l’Algérie peut permettre d’éviter des frais spécifiques ou de profiter de conditions météorologiques plus favorables via l’espace aérien marocain. De plus, la proximité de zones sensibles au Sahel pourrait inciter les transporteurs à privilégier des trajectoires perçues comme plus sûres.

Conséquences du contournement

Allongement des temps de vol

Les nouveaux itinéraires, qui passent par le Maroc ou la Mauritanie, allongent en moyenne les temps de vol d’environ 30 minutes. Cet ajout, bien que modeste, peut augmenter la consommation de carburant et, potentiellement, les coûts pour les compagnies, qui pourraient répercuter ces frais sur les tarifs des billets.

L’évitement de l’espace aérien algérien prive le pays des revenus générés par les taxes de survol. Ces frais, cumulés sur un grand nombre de vols, représentent une perte économique significative pour l’État algérien, surtout dans un contexte où Air Algérie cherche à renforcer sa position sur le marché international.

Ce contournement pourrait être perçu par l’Algérie comme une mesure hostile, surtout si elle est interprétée comme un soutien implicite au Maroc dans les rivalités régionales. Cela risque d’aggraver les relations franco-algériennes, déjà marquées par des différends diplomatiques.

Le Maroc, dont l’espace aérien est désormais privilégié, pourrait tirer parti de cette situation pour renforcer son attractivité auprès des compagnies aériennes internationales. Cela pourrait également stimuler des compagnies comme Royal Air Maroc, qui bénéficient indirectement de ce reroutage.

Contournement de l’Algérie par Air France, perspectives d’avenir

La pérennité du contournement de l’Algérie par Air France et autres compagnies aériennes dépendra de l’évolution des relations entre le Mali et l’Algérie, ainsi que des négociations diplomatiques dans la région. Une résolution du différend malien pourrait permettre un retour aux trajectoires habituelles, réduisant les coûts et les temps de vol. Par ailleurs, des discussions entre la France et l’Algérie pourraient clarifier les conditions d’utilisation de l’espace aérien algérien pour les vols commerciaux, évitant ainsi des mesures perçues comme discriminatoires.

En parallèle, les compagnies aériennes françaises pourraient être incitées à investir dans des technologies de navigation plus avancées pour optimiser leurs routes, quelles que soient les restrictions géopolitiques. Enfin, la concurrence croissante sur le marché algérien, marquée par l’arrivée de nouvelles compagnies comme la turque AJet, pourrait pousser Air Algérie à revoir ses stratégies pour rester compétitive.

Depuis début avril 2025, le contournement de l’espace aérien algérien par les compagnies aériennes françaises, motivé par les restrictions imposées par le Mali et des considérations géopolitiques, marque une nouvelle étape dans les dynamiques aériennes régionales. Si cette pratique répond à des impératifs opérationnels, elle n’est pas sans conséquences économiques et diplomatiques.