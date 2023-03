Corsair et Air France n’iront plus vers la République Dominicaine

Partages

Corsair et Air France ont annoncer qu’ils cesseront de voler vers la République Dominicaine. Ce sera pour cet été et également pour la saison d’hiver 2023 et 2024. Cette décision réduit considérablement la connexion de la France avec cette destination des Caraïbes.

La décision inattendue est attribuée à la surtaxe que le pays applique au prix du kérosène. Elle rendrait le vol retour prohibitif, puisque le kérosène du vol aller est payé en Europe, aux prix européens.

Le directeur commercial de Corsair, Julien Houdebine, a indiqué :

Le kérosène d’aviation est quatre-vingt pour cent plus cher à Punta Cana qu’à Paris Orly, où son prix est déjà élevé. Corsair n’envisage pas de reprendre ses services l’hiver prochain, préférant dynamiser le reste de son réseau. Julien Houdebine

Le 25 mars sera quant à lui le dernier vol d’Air France vers Saint-Domingue.

L'an dernier environ 250 000 Français ont visité la République dominicaine.

Mercedes Castillo, la directrice de l’Office dominicain du tourisme en France, a commenté la décision des deux compagnies aériennes françaises :

Ce sont de tristes décisions, que les compagnies justifient en ce que leurs vols, même pleins, ne seraient pas rentables. Je ne comprends pas que les autres pays gardent leurs vols. British Airways les a même augmentées. Mercedes Castillo

Certains voyagistes qui vendent cette destination en France expliquent que c’est une mesure de pression sur le gouvernement de la République Dominicaine.

Le secteur du tourisme est devenu un pilier essentiel de l’économie dominicaine. Il intervient pour 15 à 16 % dans le PIB, en incluant son impact indirect.