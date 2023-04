easyJet rouvre sa base de Faro !

Partages

La compagnie aérienne low-cost easyJet a repris dimanche dernier l’activité de sa base saisonnière à Faro en Algarve. Elle restera opérationnelle jusqu’à fin octobre. La compagnie aérienne exploitera 21 routes au départ de Faro cet été.

Jusqu’à fin octobre, la compagnie aura des liaisons vers et depuis l’Algarve. easyJet dispose de 9 avions Airbus A320 (quatre basés et cinq non basés) avec une capacité totale de 2,1 millions de sièges. Elle augmente sa capacité de 15 % par rapport à 2022.

Publicités

Pour offrir des destinations diversifiées, easyJet reliera Faro à différentes destinations européennes, telles que Barcelone, Berlin, Milan et Paris. Opérant deux routes de plus qu’en 2021, easyJet espère également dynamiser la région touristique.

José Lopes, directeur général d’easyJet Portugal, a déclaré au sujet de la base de Faro :

Nous sommes très impatients de redémarrer la saison et d’être de retour dans le ciel de l’Algarve. En 2021, nous avons réalisé l’un de nos plus gros investissements au Portugal, avec la réouverture de la base aérienne de Faro, qui a contribué de manière significative à la reprise de l’économie et du tourisme dans la région de l’Algarve. Cet investissement d’easyJet a conduit à plus de 130 contrats directs, augmentant l’employabilité locale. Avec des vols opérationnels à Faro et une augmentation de 15% de la capacité par rapport à 2022, nous espérons continuer à contribuer au développement de la région de l’Algarve tout en offrant à nos clients, principalement dans le sud, plus de possibilités de voyager, que ce soit pour le travail ou les loisirs. José Lopes

easyJet a commencé à opérer au Portugal en juillet 1998 et a depuis transporté environ 70 millions de passagers vers et depuis le pays sur plus de 89 routes. La compagnie aérienne possède actuellement trois bases au Portugal (Lisbonne, Porto et Faro) avec 30 avions. easyJet dessert également Funchal et Porto Santo et dispose d’une équipe d’environ 830 employés sous contrats locaux.