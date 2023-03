Nouvel Airbus A220 pour Air France

Partages

Air France poursuit le renouvellement de sa flotte en intégrant des avions de nouvelle génération, plus économiques et plus respectueux de l’environnement. Le nouvel Airbus A220 fait partie de ce projet d’Air France.

D’ici 2030, ces appareils représenteront 70 % de la flotte d’Air France contre 7 % actuellement. Cela se fera ​​grâce à un plan d’investissement ambitieux d’un milliard d’euros par an.

La compagnie aérienne a franchi aujourd’hui une étape symbolique en accueillant son 20e Airbus A220-300.

L’avion, immatriculé F-HZUU, est sorti de la chaîne de montage d’Airbus à Mirabel au Québec. Il est en route vers Paris-Charles de Gaulle. Il sera exploité sur le réseau court et moyen-courrier de la compagnie aérienne Air France.

L’appareil effectuera son premier vol commercial le 1er avril vers Genève.

L’avion a été baptisé « Grasse » en hommage à la ville des Alpes-Maritimes célèbre dans le monde entier pour son industrie de la parfumerie.

Depuis 2019, Air France a renoué avec sa tradition de baptiser ses avions d’après des villes françaises. Cette tradition célèbre le riche patrimoine culturel et historique des régions françaises et promeut leur renommée dans le monde.

Avant Grasse, Air France nommait ses précédents Airbus A220 d’après Le Bourget, Collioure, Belle-Ile en Mer, Senlis et Arcachon.

D’ici fin 2025 ce n’est pas moins de 60 A220-300 qui rejoindront la flotte moyen-courrier d’Air France. Avec jusqu’à 15 livraisons prévues chaque année, il s’agit de l’entrée en flotte la plus rapide de l’histoire d’Air France.

Airbus A220, des performances économiques et environnementales inégalées

Avion monocouloir le plus innovant et performant de sa catégorie, l’Airbus A220-300 est parfaitement adapté au réseau court et moyen-courrier d’Air France. Il offre une réduction du coût par siège jusqu’à 10% par rapport aux Airbus A318 et A319. Il se distingue également par son efficacité énergétique. L’Airbus A220-300 consomme 20% de carburant en moins que l’avion qu’il remplace et ses émissions de CO2 sont également réduites de 20%. Son empreinte sonore est également inférieure de 34 %.

Le renouvellement de la flotte est l’un des leviers majeurs de la trajectoire de décarbonation d’Air France. Ce projet est connu sous le nom d’Air France ACT. Air France a pour objectif de réduire de 30 % ses émissions de CO2 par passager-kilomètre d’ici 2030 par rapport à 2019, hors mesures de compensation. Pour atteindre ces objectifs, Air France met tout en œuvre en termes de renouvellement de flotte, d’utilisation de carburant aviation durable, d’éco-pilotage et d’intermodalité.

L’Airbus A220, le plus haut niveau de confort en vol pour Air France

L’Airbus A220-300 d’Air France dispose de 148 sièges, en configuration 2-3 sièges (5 sièges de large). Il offre à 80% des clients un siège hublot ou couloir. Le siège est le plus large du marché pour un avion monocouloir. Il s’incline et dispose d’un appui-tête réglable, d’un revêtement en cuir et d’un coussin de siège ergonomique pour un confort accru. Une large table à plateau solide, un porte-gobelet, une poche de siège, des ports USB A et C individuels et un support de tablette ou de smartphone intégré au dossier complètent l’ensemble.

La cabine, la plus spacieuse et la plus lumineuse de sa catégorie, est décorée aux couleurs signature d’Air France : nuances de bleu, une forte présence de blanc apportant lumière et contraste, et une pointe de rouge symbolisant l’excellence et le savoir-faire de la compagnie. L’allée centrale est particulièrement large, permettant aux clients de se déplacer avec aisance. Le tapis revisite le traditionnel motif ornemental à chevrons, symbolisant l’univers emblématique d’inspiration haussmannienne des appartements parisiens. De grandes fenêtres panoramiques fournissent de la lumière naturelle pendant toute la durée du voyage. Enfin, les porte-bagages spacieux sont faciles d’accès.

